Occidente mira de reojo: Kim Jong-un y Vladimir Putin asistirán a desfile militar de China por el Día de la Victoria

Beijing se prepara para ser el escenario de la mayor exhibición militar organizada por el régimen de Xi Jinping en los últimos años este 3 de septiembre. Entre la veintena de invitados destacan el dictador norcoreano Kim Jong-un, que no pisa China desde 2019, y el presidente ruso Vladimir Putin, responsable de la invasión militar contra Ucrania.

Junto a ellos, otros líderes señalados por prácticas autoritarias, como los presidentes de Irán, Bielorrusia e Indonesia, serán parte del evento. De hecho, el régimen chino convocó a 26 jefes de Estado, muchos de ellos acusados de violaciones sistemáticas a los derechos humanos o de perpetuar dictaduras.

Xi pretende con estas medida convertir el aniversario de la rendición japonesa —una fecha emblemática que aplica la narrativa oficialista— en una oportunidad para que el Partido Comunista chino exhiba armamento de última generación y refuerce su papel como eje de una alianza autoritaria opuesta a los valores democráticos occidentales.

La cita será una instancia para mostrar al mundo un despliegue sin precedentes de medios militares. Decenas de miles de efectivos militares marcharán en formación junto a veteranos de guerra, escuadrones aéreos, vehículos blindados y batallones de 45 agrupaciones del ejército chino, en una ceremonia que durará aproximadamente 70 minutos.

La aparición conjunta de Kim, Putin y Xi en China tiene el objetivo de enviar un mensaje de desafío y cohesión entre gobiernos responsables de graves crisis internacionales. El norcoreano regresará a la escena mundial luego de varios años de reclusión y aislamiento, mientras que el líder del Kremlin buscará exhibir una supuesta legitimidad internacional.

De esa manera, el evento también permitirá medir el alcance real de la colaboración militar y diplomática entre los protagonista, sirviendo como plataforma para la presentación de la última generación de armamento desplegado por el gigante asiático. Será un desafío abierto al orden democrático instalado a nivel internacional, junto a su sistema de normas ya establecido.