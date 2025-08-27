“Sueño ingenuo” y “no es razonable”: las respuestas de China y Corea del Norte a la desnuclearización

Las propuestas realizadas por Estados Unidos y Corea del Sur no fueron bien recibidas por los países instados.

El Gobierno de China y el régimen de Corea del Norte arremetieron contra la idea planteada de desnuclearización por parte de Estados Unidos y Corea del Sur. Mientras que el país presidido por Xi Jinping aseguró que “no es razonable ni realista“, autoridades norcoreanas tildaron la propuesta de “poco menos que un sueño ingenuo“.

El vocero de Exteriores chino, Guo Jiakun, fue el encargado de explicar la política nuclear China tras el emplazamiento del presidente estadounidense Donald Trump: “Las capacidades nucleares de China no están en el mismo nivel que las de Estados Unidos. Las políticas nucleares y los climas de seguridad estratégica de esos dos países son también fundamentalmente diferentes”.

Asimismo, apuntó a que “pedir que China se sume a unas negociaciones trilaterales con Estados Unidos y Rusia no es razonable ni realista”, dando cuenta de que Beijing se ciñe a “una política de no ser los primeros en usarlas“, siguiendo “una estrategia nuclear de autodefensa”.

“China no participa en una carrera armamentística con ningún país y la potencia y la política nuclear china supone una importante contribución a la paz mundial”, puntualizó la autoridad del gigante asiático, según recogió el diario chino Global Times.

En el mismo sentido que China, Corea del Norte también se mostró opuesto al plan presentado por el mandatario surcoreano, Lee Jae Myung, que buscaba la desnuclearización de toda la península. De hecho, a través de su agencia de propaganada KCNA, el régimen de Kim Jong-un lo definió como un “hipócrita presa de la paranoia de desnuclearización“.

“Lo que dice Lee Jae Myung sobre la teoría de la desnuclearización en tres etapas y la desnuclearización es poco menos que un sueño ingenuo, como tratar de atrapar una nube que flota en el cielo“, afirmó el texto.

“Para cambiar nuestra política nuclear, fijada permanentemente en la ley suprema y la ley básica del Estado, es necesario cambiar el mundo y el entorno político y militar en la península coreana“, indicaron en la editorial.

Con el Nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas o Nuevo START pronto a expirar —el 5 de febrero de 2026—, Estados Unidos y Rusia comienzan a buscar aliados que se unan a establecer límites respecto a su arsenal nuclear, lo que no ha sido bien recibido en esta primera instancia.