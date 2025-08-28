Quién es Robin Westman, el atacante del tiroteo en escuela católica en Estados Unidos

Westman había trabajado entre 2016 hasta 2021 en la escuela, donde incluso se graduó en 2017.

El FBI identificó a Robin Westman como la persona atacante del tiroteo en la Escuela Católica Anunciación de la ciudad de Minneapolis que mató a dos niños e hirió a otras 17 personas este miércoles. De 23 años, la policía aseguró que luego de realizar el ataque en medio de una misa matutina, Westman murió por una herida autoinfligida.

Según reportes de CNN, se había graduado de la Escuela Católica Anunciación en 2017. Además, como se dio a conocer a través de publicaciones en redes sociales, su madre aseguró que Westman había trabajado previamente en la institución entre 2016 hasta 2021. Salvo algunas multas de tráfico en 2021, no contaba con antecedentes penales.

Durante 2019, la madre solicitó el cambio legal de su nombre de Robert Paul Westman a Robin. Westman, según documentos judiciales. Un juez aprobó la petición en enero de 2020, indicando en su decisión que Westman “se identifica como mujer y quiere que su nombre refleje esa identificación“.

El tiroteo se encuentra siendo investigado como “un acto de terrorismo interno y crímenes de odio dirigidos a católicos“, detalló el director del FBI, Kash Patel. No obstante, el jefe de policía de Minneapolis, Brian O’Hara, dijio en conferencia de prensa que los funcionarios aún no tienen un motivo para investigarlo como un crimen de odio.

De tal manera, el jefe de la policía aseguró que la persona atacante del tiroteo en la escuela cargaba un rifle, una escopeta y una pistola que había sido compradas recientemente de manera legal. Además, añadió que no hay indicios de otros sospechosos directamente involucrados en la ejecución del ataque.

A través de YouTube, bajo el nombre “Robin W”, Westman publicó un manifiesto en una serie de videos que permitirían a los investigadores aprender más sobre las motivaciones del ataque. En estos se podía apreciar una colección de armas, cargadores, municiones y una imagen de Jesús con un blanco de tiro.

Los archivos, que ya fueron retirados de la página web, habían sido subidos el mismo miércoles.