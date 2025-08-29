Israel recupera los cadáveres de dos rehenes secuestrados: quiénes eran y lo que se sabe de cada uno

Las Fuerzas de Defensas de Israel (FDI) y el Shin Bet —el Servicio de Inteligencia y Seguridad General Interior— localizaron y recuperaron los cuerpos de dos rehenes secuestrados el 7 de octubre de 2023 en la Franja de Gaza.

El hallazgo, confirmado por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, es parte de una campaña para devolver la totalidad de aquellos que fueron convertidos en rehenes por Hamas.

El primero de ellos fue identificado como Ilan Weiss, de 56 años, asesinado durante el ataque al kibutz Be’eri en la fecha antes mencionada. En dicha oportunidad, formaba parte del equipo de respuesta a emergencias, según informó el comunicado militar difundido.

The Times of Israel detalló además que su esposa Shiri y su hija Noga también habían sido secuestradas, permaneciendo cautivas hasta noviembre de 2023. Gracias al acuerdo de liberación de rehenes y una tregua temporal que se consiguió durante ese período, ambas lograron regresar a salvo.

Respecto al segundo cuerpo, autoridades israelíes han informado que hasta el momento no ha podido ser identificado, mientras el proceso forense avanza en el Instituto Nacional de Medicina Forense Abu Kabir para conocer más detalles.

De tal forma, Netanyahu transmitió sus condolencias a las familias y destacó la “determinación y coraje” de las fuerzas de seguridad involucradas, entre ellas el Comando Sur, apoyado por la Dirección de Inteligencia Militar y el Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas. Asimismo, se declaró esta jornada a la Ciudad de Gaza como “zona de combate peligrosa“.

“La campaña para devolver a los secuestrados continúa. No descansaremos ni guardaremos silencio hasta que devolvamos a casa a todos los secuestrados, los vivos y los muertos“, aseguró el primer ministro israelí en declaraciones divulgadas por The Times of Israel.

Según cifras oficiales entregadas por fuentes militares de Israel, 48 rehenes permanecen cautivos en la Franja de Gaza, de los cuales se estima que 20 aún están con vida.