ONU declara oficialmente hambruna en Gaza e Israel tilda de “mentira descarada” el informe

Desde la ONU apuntaron a Israel como el principal responsable de la situación de hambruna en la Franja de Gaza.

Este viernes la Organización de Naciones Unidas (ONU) declaró oficialmente la situación de hambruna en Gaza, luego de que advirtieran que 500.000 personas se encontraban en una situación “catastrófica”. Frente a este hecho, Israel manifestó su rechazo haciendo referencia a que respondía a las “mentiras de Hamás”.

Su clasificación contempla cinco fases, donde la fase 5 da cuenta de la situación de hambruna que afecta el norte de Gaza. De manera paralela, 1,1 millones (54% de la población) se encuentran en fase 4, es decir, en una emergencia sanitaria.

Ante este hecho, el Gobierno de Netanyahu afirmó que “no hay hambruna en Gaza”, rechazando el informe internacional. “El IPC (Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria) acaba de publicar un informe fabricado a medida para la falsa campaña de Hamas“, señalaron desde el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí en un comunicado.

“El informe constituye una mentira descarada. Israel no tiene una política de hambruna. Su política es prevenir la hambruna”, añadieron.

Siguiendo en esa línea, acusaron al IPC de haberse “desviado de sus propias reglas e ignorado sus propios criterios“. A lo que agregaron: “Todo (el informe) se basa en las mentiras de Hamas blanqueadas por organizaciones con intereses particulares“.

Jefe de DDHH de la ONU apunta a Israel como responsable de hambruna en Gaza

En este marco, el jefe de la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios, Volker Turk, apuntó contra Israel por ser responsable directo de la situación de hambruna en Gaza.

“La hambruna que la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (IPC) ha declarado hoy en Gaza es el resultado directo de las acciones emprendidas por el Gobierno israelí“, expuso Turk.

En este sentido, acusó a Israel de “restringir de manera ilegal la entrada y la distribución de ayuda humanitaria y otros bienes de primera necesidad para la supervivencia de la población civil de la Franja de Gaza”.

A lo que añadió: “Las autoridades israelíes deben tomar medidas inmediatas para poner fin a la hambruna en la gobernación de Gaza y evitar más pérdidas de vidas en la Franja, y deben garantizar la entrada inmediata de asistencia humanitaria en cantidades suficientes y el pleno acceso a la ONU y otras organizaciones humanitarias”.

Por su parte, el jefe de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, declaró que “es un testimonio irrefutable. Es una hambruna. La hambruna de Gaza. Es una hambruna que podría haberse evitado si se nos hubiera permitido. Aún así, la comida sigue quedándose en la frontera porque hay una obstrucción sistemática por parte de Israel”.

“Esto priva a la gente de dignidad, antes de arrebatarles la vida. Les obliga a ponerse en peligro para buscar alimentos”, complementó.