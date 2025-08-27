Plan de ocupación de la Ciudad de Gaza: Fuerzas de Defensa de Israel ya operan a las afueras

Durante la misma jornada, el Papa León XIV volvió a realizar llamados para poner fin al conflicto entre Israel y Hamás.

El Comando de Operaciones Especiales de Givati eliminó una célula terrorista y localizó un depósito de armas en las afueras de la Ciudad de Gaza, según informaron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Las unidades del equipo de combate de la brigada, que operan bajo el mando de la División 162, mantienen enfrentamientos en los alrededores del núcleo urbano, en lo que son los preparativos para la tomar el control total de la urbe.

Como parte de las operaciones terrestres, el ejército confirmó la neutralización de una célula vinculada a Hamás, junto la localización de un almacén de armamento utilizado presuntamente para planificar y ejecutar ataques contra las FDI. Con estas acciones las autoridades militares buscan “evitar que organizaciones terroristas se establezcan allí“.

El Comando Sur de las FDI reiteró que mantiene sus operaciones contra agrupaciones armadas a las afueras de la Ciudad de Gaza con el objetivo de “proteger la seguridad de los ciudadanos del Estado de Israel“, así como también evitar la reorganización de células terroristas en la región.

El vocero en árabe del Ejército israelí, Avichay Adraee, publicó en su cuenta de X un comunicado dirigido a la población de la Franja de Gaza: “Antes de pasar a la siguiente fase de la guerra, quiero confirmar que existen amplias zonas vacías en el sur de la Franja, así como en los campamentos del centro y en Al-Mawasi (…). Las Fuerzas de Defensa han inspeccionado estas zonas y se las mostramos ahora para ayudar a los residentes en la medida de lo posible”.

“La evacuación de la ciudad de Gaza es inevitable, y por lo tanto cada familia que se traslade al sur recibirá la mayor cantidad posible de ayuda humanitaria que se está organizando en estos días”, agregó.

El Papa León llama nuevamente a un fin a la guerra

Bajo este marco, el Papa León XIV realizó durante esta jornada un llamamiento contundente al cese inmediato de los combates que se llevan a cabo en Tierra Santa, reclamando a la comunidad internacional, autoridades israelíes y a las partes enfrentadas que pongan fin al conflicto entre Israel y Hamás.

Durante la audiencia general celebrada en el Vaticano, el Sumo Pontífice dedicó la mayor parte de sus palabras a denunciar la crisis humanitaria que padece la región, haciendo una advertencia sobre el impacto devastador de la violencia sobre la población civil y la urgente necesidad de respetar los principios del derecho internacional.

“Renuevo una vez más un fuerte llamamiento, tanto a las partes involucradas como a la comunidad internacional, para que se ponga fin al conflicto en Tierra Santa, que ha causado tanto terror, destrucción y muerte“, aseguró León XIV.

“Imploro que todos los rehenes sean liberados, que se alcance un alto el fuego permanente, que se facilite la entrada segura de ayuda humanitaria y que se respete plenamente el derecho internacional humanitario“, añadió el líder de la Iglesia católica.