María Corina Machado, opositora venezolana: Maduro envió criminales a otros países para “desestabilizarlos”

La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, volvió a cargar fuertemente contra el régimen de Nicolás Maduro al asegurar que el dictador envió criminales a otros países con el fin de generar inestabilidad en la región. Asimismo, llamó al gobierno chileno a denunciar al régimen con declaraciones “firmes e inequívocas”.

“Siento tanto que nuestra gente haya tenido que salir así… Han salido millones de venezolanos de bien, profesionales, técnicos trabajadores, gente buena. Y hay una ínfima parte que son criminales que los ha mandado el propio Maduro, precisamente para desestabilizar otras naciones“, aseguró Machado en diálogo con T13.

Posteriormente, indicó que Chile es uno de los países apuntados por líder venezolano para enviar delincuentes entre sus vecinos: “Hay que desmontar esas estructuras criminales, pero jamás lo va a hacer Maduro porque él los fomenta, los patrocina, y si hay un país donde eso ha quedado claro, es en Chile“.

Machado permanece en la clandestinidad dentro de Venezuela desde hace más de trece meses, ocultándose del régimen de Maduro y alejada también de su propia familia, con el fin de salvaguardar su seguridad.

Consultada sobre el actual Gobierno, la líder opositora indicó que “le pediría al Gobierno chileno (sobre Maduro) lo mismo que han hecho con el Tren de Aragua y sus declaraciones públicas al respecto, que han sido firmes e inequívocas“.

“Esto no es un tema de ideología, de izquierda o derecha, o del plano electoral. Esto es de principios, de valores. Qué significa una república, democracia, derechos humanos”, agregó

“Más de un tercio de la población venezolana ha sido obligada a dejar el país. Los que quedamos aquí estamos sometidos a terror, persecución, miseria“, señaló en sus palabras finales. “Yo quiero que los venezolanos que se han ido, regresen. Y yo sé que millones van a volver cuando Maduro salga del poder“.