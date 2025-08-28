Jeannette Jara reitera que Venezuela es una dictadura: “Voy a pujar porque haya una transición a la democracia”

“Espero además que se puedan solucionar muchos de los efectos que ha traído la migración venezolana al resto de los países latinoamericanos, incluido nuestro país”, sentenció.

Jeannette Jara, candidata presidencial de Unidad por Chile, sigue con su gira por el país, reiterando su postura de considerar al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela como una dictadura.

La abanderada oficialista fue entrevista por radio Condell de Curicó, donde fue consultada por la situación que se vive en el país caribeño, indicando que “los problemas internacionales se deben resolver siempre por la vía pacífica y en eso me toca señalar, como futura presidenta de Chile si así me eligen, que voy a estar por las relaciones diplomáticas y el multilateralismo a todo evento, porque creo que hay demasiadas contingencias en el mundo en materia de amenazas, guerra comercial, conflictos bélicos, invasiones”.

“Nuestro país, a pesar de muchas críticas que algunos puedan levantar, es realmente un país que tiene una capacidad importante de relaciones con sus vecinos y otras naciones de la manera que corresponde”, agregó.

Jeannette Jara también tuvo palabras para la tensión entre Venezuela y Estados Unidos, marcado por el despliegue de buques de guerra estadounidenses frente a las costas venezolanas, lo que podría generar con conflicto bélico, aseverando que “son decisiones, soluciones para los conflictos, que están fuera de la forma en la que yo pienso, que tiene que ser a través de la paz”.

“Respecto de Venezuela en particular, si soy presidenta de Chile, voy a empujar y pujar porque haya una transición a la democracia”, puntualizó la ex ministra del Trabajo, quien dejó en claro que el régimen de Maduro es una dictadura y “así lo he dicho reiteradamente”.

“Más allá de la situación de Venezuela, que espero que la solucione y voy a pujar por una transición, espero además que se puedan solucionar muchos de los efectos que ha traído la migración venezolana al resto de los países latinoamericanos, incluido nuestro país”, sentenció.