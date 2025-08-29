Tras envío de 25.000 hombres a la frontera: Maduro agradece a Petro por la acción y anuncia más despliegues militares

El dictador venezolano Nicolás Maduro utilizó un acto público, que tenía por objetivo proyectar su fuerza política y militar, para agradecer al presidente colombiano, Gustavo Petro, por ordenar el refuerzo al norte de la frontera que comparten con 25.000 militares. El líder del régimen chavista calificó la medida como un paso clave en la coordinación binacional.

“Quiero agradecer al presidente de Colombia, nuestra hermana Colombia con que compartimos una sola bandera, amarillo, azul y roja, el estandarte de los ejércitos libertadores, bandera mirandina que nació en Haití”, dijo Maduro, destacando que la instrucción de Petro para “reforzar con 25.000 militares” da “un nuevo pie de fuerza toda la zona del Catatumbo colombiano”.

El dictador insistió en que la cooperación busca combatir a los grupos armados que operan en la zona, lo que permitirá blindar la soberanía. “Nuestra tierra la vigilamos, la cuidamos y la preservamos nosotros, venezolanos y colombianos unidos por la paz, por la prosperidad y por la soberanía”, indicó.

Maduro subrayó que dio la orden a su ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, de coordinar directamente con su homólogo colombiano en la llamada “zona binacional número uno”. Asimismo, apuntó a que la zona debe seguir siendo defendida y “limpiada de bandas narcoterroristas“, anunciando el despliegue, por su parte, de 1.003 combatientes recién graduados.

En medio de un discurso cargado con referencias históricas y militares, el líder venezolano envió también un mensaje de resistencia frente a lo que describió como presiones externas, haciendo alusión a Estados Unidos, nación que acusó de amenazar a la estabilidad del país: “Hoy estamos más fuertes que ayer y con más apoyo internacional“.

Esos últimos dichos se enmarcan luego de que el país norteamericano haya decidido aumentar la recompensa por Maduro a 50 millones de dólares, una cifra sin precedentes para un jefe de Estado extranjero. El venezolano es apuntado por Washington como cabecilla del Cartel de los Soles y lo acusa de mantener nexos con redes criminales internacionales, como el cártel de Sinaloa y el Tren de Aragua.