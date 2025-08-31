Israel confirma haber matado al vocero del brazo armado de Hamás, Abu Obeida

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, abordó el ataque al portavoz del grupo tras un nuevo bombardeo en Gaza.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró este domingo que las fuerzas israelíes llevaron a cabo un nuevo ataque en Gaza, donde mataron a Abu Obeida, el vocero de las Brigadas Ezedin al Qasam, el brazo armado de Hamas.

“El portavoz terrorista de Hamas, Abu Obeida, fue eliminado en Gaza y se unió a los otros (individuos) eliminados del eje del mal de Irán, de Líbano y Yemen en lo más profundo del infierno“, sostuvo el ministro de Defensa, Israel Katz a través de su cuenta de X.

Antes de Netanyahu informó de este ataque dirigido, señalando que “atacamos al portavoz de Hamas, el portavoz de esta organización criminal y asesina, Abu Obeida”.

A lo que el mandatario israelí agregó: “Espero que ya no esté entre nosotros, pero veo que no hay nadie del lado de Hamas que pueda aclarar este asunto“.

Abu Obeida es reconocido por haber aparecido durante años en videos de Hamás con uniforme militar y el rostro cubierto por una kufiya tradicional palestina, hechos por los cuales se convirtió en una de las figuras públicas del grupo.

En casi 23 meses de la guerra en la Franja de Gaza, el ejército de Israel ha eliminado dirigentes clave en el grupo armado, tales como el jefe político de Hamás, Ismail Haniyeh, al líder de su brazo armado, Mohamed Deif, y el líder de Hamás y presunto responsable del ataque de octubre de 2023 en Israel, Yahya Sinwar.

Sumado a ello, este fin de semana Hamás confirmó la muerte de su jefe militar en Gaza, Mohamed Sinwar, cuyo aviso se realizó meses después de que Israel anunciara que lo había abatido en un bombardeo que realizaron en mayo.