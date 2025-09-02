Lo habían dado por muerto: las conspiraciones que rodearon a Donald Trump en los últimos días

A través de redes sociales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuvo que salir al paso a desmentir los rumores sobre conspiraciones durante el pasado fin de semana que decían que había fallecido.

El mandatario afirmó que “nunca se ha sentido mejor” en su vida e incluso fue fotografiado camino a jugar golf.

Las especulaciones iniciaron el viernes, cuando en redes sociales usuarios notaron que el líder republicano no había sido visto en público durante dos días, en medio de cuestionamientos de su salud por manchas que aparecieron en sus manos. El hashtag “#whereistrump” (dónde está Trump), a las 9:15 de la mañana del sábado, era el sexto tema más popular en X en Estados Unidos.

La revista Newsweek señaló que 158.000 publicaciones en X se realizaron incluyendo la frase “Trump está muerto” y 42.000 aseguraban que “Trump murió“, según los análisis de la misma plataforma. Videos en TikTok y publicaciones en X ponían énfasis en las piernas hinchadas del presidente junto a sus manos con moretones, causadas por su insuficiencia venosa crónica.

Según la cadena estadounidense CNN, Trump realizó 26 apariciones públicas el mes pasado, teniendo su primera reaparición este mes durante esta jornada. Previamente, había sido visto durante una reunión de gabinete hace exactamente una semana, donde respondió preguntas sobre variados temas, desde el compromiso de Taylor Swift hasta los conflictos globales.

Por lo mismo, su ausencia de tres días justo a finales de agosto fue bastante inusual a ojos del público. Los rumores cobraron mayor peso debido a que, a sus 79 años, Trump es el presidente estadounidense de mayor edad en jurar en el cargo, cuando comenzó su segundo mandato en enero de este año.

Con su salida a desmentir las conspiraciones de su muerte, además de su aparición pública de hoy, Trump echó por tierra la mínima posibilidad del fenómeno viral que se apoderó de las redes sociales el fin de semana y a inicios de esta. De hecho, en alguna oportunidad, se llegó a describir a sí mismo como “el presidente más saludable que jamás haya vivido“.