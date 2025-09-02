Moscú rechaza acusaciones de “trama espías rusos-Venezuela” para grabar a Karina Milei

La Embajada de Rusia en Argentina dijo que “el deseo de ver espías rusos en cada esquina es irracional y destructivo”.

La Embajada de Rusia en Argentina rechazó este martes las acusaciones de la ministra de Seguridad de la Casa Rosada, Patricia Bullrich, quien vinculó a los servicios de inteligencia de Moscú y de Venezuela en la grabación y filtración de los audios de Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei.

A través de un comunicado, la embajada rusa expresó que “rechazamos categóricamente estas acusaciones, considerándolas infundadas y falsas. El deseo de ver espías rusos en cada esquina es irracional y destructivo“, planteó.

Lo anterior, luego de que Patricia Bullrich denunció a “personas ligadas a servicios de inteligencia rusos” por la filtración de audios grabados en Casa Rosada, y sugirió que también podría haber “incidencia de Venezuela”.

La ministra manifestó que ambos países buscan “generar acciones” en contra de los gobiernos que no responden al “socialismo mentiroso del Siglo XXI del chavismo”, a la vez que apuntó que los periodistas que revelaron los audios “son parte de esta difusión para operar el sentido de una elección”.

La carta con la que Rusia rechazó las acusaciones de la Casa Rosada

Luego de las palabras de Bullrich, la Embajada de Rusia emitió un comunicado en el que rechazó las acusaciones de cooperar con Venezuela para espiar en la Casa Rosada, y donde también abordó las relaciones bilaterales con Argentina.

En el texto se aseveró que “lamentamos observar que en el contexto de otro escándalo político interno de gran repercusión mediática nuestro país vuelve a ser mencionado de forma negativa“.

“Se han expresado públicamente algunas suposiciones sobre la posible grabación de conversaciones telefónicas en Casa Rosada por servicios de inteligencia rusos (y venezolanos), supuestamente con el objetivo de desestabilizar al Gobierno. No se han aportado ningunas pruebas al respecto“, añadió el documento.

“Rusia aboga constantemente por la construcción de una cooperación equitativa y mutuamente respetuosa con Argentina, en el marco de una asociación estratégica integral basada en la sólida amistad entre nuestros pueblos”, dijo a continuación.

Finalmente, la Embajada de Rusia manifestó que “el próximo mes de octubre deseamos celebrar juntos el 140º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas ruso-argentinas en este espíritu, y no bajo la influencia de una historia de espionaje ficticia“, concluyó.