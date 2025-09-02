Trump advierte a Israel por su ofensiva en Gaza: “Está ganando la guerra, pero pierde en relaciones públicas”

De tal manera, el mandatario apuntó a que la guerra “está perjudicando a Israel” y debe terminar con ella “de una vez”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció que la ofensiva militar de Israel sobre la Franja de Gaza, en la que ya han muerto más de 63.000 palestinos, alcanzó “su punto más bajo” de apoyo ante la opinión pública, especialmente entre los jóvenes del Partido Republicano. De tal manera, alertó sobre las implicaciones de este giro para la política estadounidense en Medio Oriente.

“(Las autoridades israelíes) van a tener que acabar con esa guerra de una vez. Pero está perjudicando a Israel. No hay duda al respecto. Puede que estén ganando la guerra, pero no están ganando en el mundo de las relaciones públicas, y eso les está perjudicando”, indicó el mandatario en diálogo con el portal de noticias estadounidense Daily Caller.

En medio de la conversación, Trump citó datos de una encuesta de Pew Research, en donde el 50% de los republicanos menores de 50 años sostiene una opinión desfavorable sobre Israel y su ofensiva en Gaza, una cifra que ha crecido de manera considerable desde el 35% registrado en 2022. El inquilino de la Casa Blanca atribuyó la situación a una “desmemoria” de aquel segmento y que, a su juicio, la situación exige la revisión de las estrategias políticas y diplomáticas israelíes.

“Israel era el lobby más fuerte en el Congreso, ahora su respaldo se ha debilitado considerablemente, algo que me sorprende”, aseguró Trump. Además, recordó su historial de apoyo al Estado hebreo: “Nadie ha hecho más por Israel que yo, incluyendo los recientes ataques a Irán, que acabaron con esa cosa”.

Finalmente, lamentó el cambio de perspectiva que ha comenzado a evidenciarse en la política y la percepción pública estadounidense. “La gente se olvidó del 7 de octubre, (…) un día realmente horrible”, puntualizó el mandatario en relación a los ataques del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) contra territorio israelí que dejó unos 1.200 muertos y 250 personas secuestradas.