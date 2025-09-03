La reacción de Trump a reunión de Xi Jinping, Putin y Kim Jong-un por desfile militar en Beijing

La ceremonia, bajo el marco y el símbolo de “unidad”, sirvió para mostrar la alianza que mantienen los tres regímenes.

En el marco del desfile para conmemorar el 80° aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en Beijing, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a través de su plataforma Truth Social que los líderes de China, Rusia y Corea del Norte —Xi Jinping, Vladimir Putin y Kim Jong-un, respectivamente— conspiraron contra su país.

“Les pido que transmitan mis más cálidos saludos a Vladimir Putin y Kim Jong-Un, mientras conspiran contra Estados Unidos de América“, escribió en la publicación, donde también cuestionó a Xi Jinping sobre el reconocimiento del papel de Washington y su aporte para poner fin a la Segunda Guerra Mundial, motivo de la conmemoración.

“La gran pregunta es si el presidente Xi de China mencionará el enorme apoyo y la sangre que Estados Unidos de América brindó a China para ayudarla a asegurar su libertad de un invasor extranjero muy hostil“, indicó. “Muchos estadounidenses murieron en la búsqueda de la Victoria y la Gloria de China. ¡Espero que sean honrados y recordados con justicia por su valentía y sacrificio!”.

La ceremonia, de 70 minutos, tuvo lugar en la Plaza de Tiananmen, un sitio emblemático de la represión de 1989, y que contó con marchas de miles de soldados, salvas de artillería y canciones patrióticas. La propaganda oficial presentó el evento como un símbolo de “unidad“, aunque exhibió la alianza entre tres regímenes que enfrentan sanciones y críticas internacionales.

De hecho, el líder del régimen chino utilizó el inicio del desfile para enviar un desafiante mensaje a Occidente que fue transmitido a través de la televisión estatal: “El rejuvenecimiento de la nación china es imparable y la causa de la paz y el desarrollo de la humanidad prevalecerá“.

“La humanidad se enfrenta nuevamente a una elección entre la paz y la guerra, el diálogo o la confrontación, y los resultados en los que todos ganan o los juegos de suma cero“, agregó.

Durante el mismo, Xi apareció en medio de Putin y Kim, caminando juntos por una alfombra roja hacia el centro de la plaza, con la intención de transmitir cercanía entre los tres líderes y contrarrestar el aislamiento internacional de Rusia y Corea del Norte.