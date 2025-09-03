ONU: la alarmante cifra que ha dejado la guerra en Gaza y que afecta a miles de niños

Los niños son quienes más han sufrido desde que comenzó el conflicto entre Israel y Hamas en Gaza.

Al menos 21.000 niños en Gaza han quedado discapacitados a raíz de la guerra que inició en octubre de 2023, según denuncia un informe del Comité de la ONU sobre los Derechos de Personas con Discapacidad. El escrito, además, apunta a un colapso de los sistemas de atención a personas discapacitadas en la Franja.

Sin embargo, el informe del comité señala que estos 21.000 niños sufren discapacidades como resultado de “deficiencias“, sin detallar si fueron provocadas por heridas, lesiones, enfermedades y otros factores.

Lo que sí especifica es que del total de los 40.500 niños que han sufrido laceraciones de guerra (otros 18.000 han sido asesinados), al menos unos 10.000 sufren “deficiencias permanentes”.

El documento lamenta la falta de atención adecuada a niños discapacitados en Gaza por la falta de equipamientos médicos, que en ocasiones han obligado a doctores a practicar amputaciones de extremidades sin anestesia.

“Estrés psicológico, depresión, ataques de pánico, llanto continuo y trauma“, son algunos de los problemas que atraviesan los menores con discapacidades en el enclave, ejemplificando con el caso de una niña de 14 años, refugiada en Rafah, que perdió su silla de ruedas en una evacuación y, por agotamiento extremo, pidió a sus padres que la dejaran allí.

El comité de la ONU, encargado de velar por el cumplimiento de la convención internacional que protege a las personas discapacitadas, denuncia en el informe la muerte de muchas de ellas por hambruna, malnutrición, falta de acceso a agua o enfermedades provocadas por esta carencia de necesidades básicas.

Ante la dramática situación, el comité solicita en sus recomendaciones finales que se implementen evacuaciones de personas con discapacidad que actualmente permanecen en Gaza, y se advierte a Israel a poner fin al bloqueo de asistencia humanitaria.

Así, solicita a las autoridades del Estado sionista a que “pongan fin a la distribución militarizada de ayuda y eviten los disparos a civiles en zonas de distribución de asistencia“, junto con levantar restricciones a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) y otras instituciones que ayudan a personas con discapacidad.