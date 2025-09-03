“Si está listo, que venga a Moscú”: Putin desafía a Zelensky a viajar a Rusia para reunión bilateral

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, propuso este miércoles a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, celebrar en Moscú la reunión bilateral que viene reclamándole desde hace meses, a pesar de que el líder del Kremlin ha evitado dar la más mínima concesión en las negociaciones para poner fin a la invasión iniciada en febrero de 2022.

“Si Zelensky está listo, que venga a Moscú“, dijo el líder del régimen ruso, en medio de una conferencia de prensa en la que ha reconocido que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le solicitó expresamente que accediese. De hecho, en teoría, el evento debería haberse concretado en dos semanas.

Putin compareció ante los medios desde China, donde ha reiterado que “sigue en pie” una invitación para que el propio Trump visite Moscú, aunque admitió que no existe ningún plan concreto al respecto. No obstante, alabó el papel de los actuales mediadores, entre ellos el enviado estadounidense Steve Witkoff.

Respecto al conflicto, el líder del Kremlin ve margen para poner fin y llegar a “una solución aceptable” si prevalece “el sentido común”, aunque sobre el terreno son las Fuerzas Armadas de Rusia, a su juicio, las que tienen la iniciativa y “avanzan en todas direcciones”. Según su visión, la parte ucraniana se ha limitado a “tapar huecos”.

Un día previo a que los países aliados de Ucrania vuelvan a reunirse en el marco de la conocida como Coalición de Voluntarios, Putin subrayó que las garantías de seguridad que reclama Zelensky tienen, a ojos de Rusia, algunas líneas rojas. Asimismo, advirtió que transferir a Ucrania parte de los activos rusos congelados por sanciones puede generar “un daño inmenso” a la economía mundial.

“La seguridad de un país no puede garantizarse a expensas de otro“, puntualizó el mandatario, quien en oportunidades anteriores ya ha criticado, por ejemplo, la posible incorporación de Ucrania a la OTAN.