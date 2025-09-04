El acuerdo que busca Hamás con Israel para poner fin a la guerra: está dispuesto a entregar a “todos” los rehenes

El tratado incluye una administración “independiente y tecnocrática que gestione todos los asuntos de la Franja de Gaza”.

Hamás aseguró su disposición a aceptar “un acuerdo integral” para poner fin a la guerra en Gaza que contemple la liberación de todos los rehenes que dispone a su haber, además de asegurar que está a la espera de una respuesta por parte de Israel.

El grupo islamista dio su visto bueno al acuerdo el pasado 18 de agosto, el cual incluye la liberación de rehenes a cambio de prisioneros palestinos, la retirada total del Ejército israelí de la Franja y la entrada de ayuda humanitaria para la reconstrucción del enclave.

A través de un comunicado, la agrupación reafirmó su aprobación a una administración “independiente y tecnocrática que gestione todos los asuntos de la Franja de Gaza”.

Posteriormente, el Gobierno de Israel, también por un escrito, afirmó que las palabras de Hamás “no aportan nada nuevo“, recordando que se le puede dar fin a la guerra si se cumplen los cinco puntos que estableció desde el inicio de las mediaciones, incluyendo el de la liberación de los 48 rehenes que siguen en Gaza, junto con el desmantelamiento por completo de Hamás y el control israelí del enclave.

Uno de los obstáculos que rodeaba al acuerdo propuesto por los países mediadores —Qatar, Egipto y Estados Unidos— era que el tratado consideraba una liberación parcial de los rehenes, algo que Israel rechazaba y pedía una entrega de todos los israelíes, con y sin vida, que siguen retenidos en Gaza.

Desde el inicio de la guerra, al menos 63.746 gazatíes han muerto y otros 161.245 han resultado heridos en los ataques de Israel contra la Franja, según registran autoridades sanitarias. Asimismo, 236 adultos y 131 menores de edad han muerto por la falta de alimentos en el enclave, donde autoridades israelíes controlan todos los accesos e instala trabas a la entrada de ayuda humanitaria.