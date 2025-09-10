Quién le pagó a Boris Johnson los más de 300 mil dólares tras reunión con Nicolás Maduro

El ex primer ministro se reunió con el dictador venezolano en medio de sus vacaciones familiares.

Archivos confidenciales del despacho privado de Boris Johnson evidenciaron la forma en que el ex primer ministro británico capitalizó su paso en el poder para obtener beneficios económicos en el sector privado, tal como ocurrió tras mantener una reunión con el dictador venezolano Nicolás Maduro.

Según se reveló, luego de que ambos se reunieran el inglés recibió 240.000 libras esterlinas (unos 325.000 dólares).

La cifra fue dada a conocer por una investigación publicada por el periódico británico The Guardian y que analizó la filtración de más de 1.800 documentos. Según los papeles, un fondo de cobertura fue el financista de la operación.

Johnson había tomado un día libre de sus vacaciones familiares en República Dominicana para concretar un encuentro fuera de agenda con Maduro, un líder al que el ex mandatario británico había señalado como un “dictador de un régimen malvado” cuando aún se encontraba en su cargo.

Si bien Johnson declaró a funcionarios del gobierno británico que “no es cierto” que le habían pagado por la reunión, recibió los 325.000 dólares desde un tercero presente en el encuentro de 45 minutos y quien lo habría gestionado: Maarten Petermann, un gestor de fondos de cobertura. El empresario es además director de la empresa Merlyn Advisors TLD.

Los archivos filtrados revelaron que Johnson mantenía un contrato con la misma Merlyn Advisors, además de la fundación de una empresa propia en 2022 subvencionada con fondos públicos, lo que le sirvió como plataforma para gestionar empleos y proyectos empresariales personales altamente remunerados.

El periódico británico destaca que la información obtenida pone de relieve un esquema poco conocido que permite a los ex primeros ministros del Reino Unido solicitar fondos públicos para cubrir gastos derivados de su posición en la vida pública. Este pago anual, concebido como una asignación por gastos de servicio público, apunta a apoyar las funciones públicas de los ex mandatarios, pero no está destinado a actividades privadas ni comerciales.

Con la magnitud de la filtración, que además incluye documentos que datan de la época de Johnson en Downing Street, ha generado una inquietud sobre la transparencia y el control en la gestión de fondos públicos asignados a ex primeros ministros, que incluye una arista internacional con la presencia de Maduro.