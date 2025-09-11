“Disminución del oxígeno cerebral”: el insólito conflicto que enfrenta al presidente de Bolivia con la diputada Cordero

La diputada Cordero dijo que los nacidos en Bolivia tienen “bradipsiquia (…) nombre elegante para decir la tontorronez” de los vecinos.

La diputada María Luisa Cordero (IND-RN) fue acusada de racista y xenófoba por el presidente de Bolivia, Luis Arce, al rechazar de manera enérgica los dichos de la legisladora, quien en una sesión del Congreso afirmó que los bolivianos “tienen disminución del oxígeno cerebral”.

La parlamentaria lanzó esa frase durante una sesión en la sala, en la que se abordó la propuesta del candidato presidencial altiplánico Rodrigo Paz, en cuanto a legalizar los autos robados que son internados a su país, gran parte de ellos desde Chile.

Al tomar la palabra, la diputada Cordero manifestó que desde su perspectiva como médico y “sin ánimo de ser denostadora”, deseaba hacer “una descripción de la fisiología del cerebro de los bolivianos” para comprender la situación.

“Los bolivianos nacieron en el altiplano, señor presidente. Por lo tanto, tienen disminución del oxígeno cerebral. Y eso hace que ellos tengan frases como las que dijo el (candidato a) presidente“, comenzó diciendo la parlamentaria.

Luego afirmó que “ellos son portadores crónicos desde el nacimiento de una encefalopatía hipóxica, que fue descrita y descubierta por un grupo de norteamericanos que andaba de vacaciones en Bolivia y se dieron cuenta de la bradipsiquia. Ese es el nombre elegante para decir la tontorronez de los vecinos y esto es crónico y no tiene remedio“.

La reacción del presidente de Bolivia por los dichos de la diputada Cordero

Tras enterarse de los dichos de la diputada Cordero sobre los bolivianos, el presidente del país altiplánico, Luis Arce, empleó su cuenta de X para referirse a lo que calificó como “términos racistas y xenófobos” empleados por la parlamentaria.

“Rechazamos enérgicamente las declaraciones de la diputada chilena María Luisa Cordero, quien se refirió en términos racistas y xenófobos contra el pueblo boliviano“, posteó el mandatario.

“Su inaceptable intervención (de Cordero) es una afrenta al Parlamento, al pueblo chileno y a la ética de la profesión médica de la que forma parte la congresista“, escribió a continuación.

Luego recalcó que “nuestros países sostienen una relación bilateral sobre la base del respeto y cooperación en el marco de la Diplomacia de los Pueblos por la Vida, que no debe afectarse por este inadmisible e infundado pronunciamiento”.

“Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia realizaremos las acciones correspondientes a través de los canales diplomáticos establecidos“, concluyó el mensaje del presidente boliviano.