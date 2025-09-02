Candidato presidencial quiere legalizar los autos de contrabando en Bolivia

Rodrigo Paz dijo que todo el mundo tiene un auto robado en Bolivia y que “los vamos a legalizar, porque negarlo sería un grave error”.

El candidato presidencial Rodrigo Paz propuso que Bolivia legalice los autos robados que ingresan a ese país, donde se los conoce como chutos.

El postulante democratacristiano, que el 19 de octubre enfrentará en el balotaje al ex mandatario Jorge Quiroga, abordó el tema durante la entrevista que le concedió a un medio altiplánico.

El postulante a la Casa Grande del Pueblo manifestó en la ocasión que “parece que fuera un pecado tener un auto chuto en Bolivia, cuando todo el mundo tiene un auto chuto en Bolivia“.

En esa línea, sostuvo que “la mayoría de esos 5.700.000 informales, hasta los formales tienen autos chutos. Los vamos a legalizar, porque negarlo sería un grave error“.

Candidato acusó a Carabineros de llevar autos robados a Bolivia

Además, el político no dudó en acusar a efectivos de Carabineros de Chile de ser cómplices en el robo de vehículos que luego se llevan a Bolivia.

“Qué pasa con su policía, los Carabineros… ¿No serán ellos los ladrones, que están robando y poniendo esos productos en Bolivia?“, planteó el candidato presidencial.

“Como hay ignorancia en Bolivia en política, también hay ignorantes en Chile (…) Lo que nosotros queremos hacer es bajar el arancel de importación por debajo del 10 por ciento, cosa que cuando quieras comprarte un auto chuto o quieras comprarte un auto nuevo, el precio sea igual“, dijo Paz.

Finalmente, el postulante de la Democracia Cristiana manifestó que en la actualidad hay “más de 250 mil autos chutos en el país”.