Las críticas del ministro Elizalde a la polémica propuesta de candidato de Bolivia sobre legalizar autos robados

El ministro del Interior cuestionó que “es un incentivo para que se sigan cometiendo esos ilícitos en Chile y fuera de Chile”.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, abordó la polémica propuesta del candidato presidencial de Bolivia, Rodrigo Paz, quien afirmó que legalizará los autos robados que ingresan a ese país, teniendo en cuanta que la mayoría de estos vehículos son sustraídos en Chile para luego cruzar la frontera y ser vendidos de manera irregular.

El candidato que competirá en la segunda vuelta del país altiplánico el 19 de octubre, sostuvo en conversación con el medio El Ánfora que “parece que fuera un pecado tener un auto chuto en Bolivia, cuando todo el mundo tiene un auto chuto en Bolivia. La mayoría de esos 5.700.000 informales, hasta los formales tienen autos chutos. Los vamos a legalizar, porque negarlo sería un grave error”.

Bajo este contexto, Álvaro Elizalde criticó esta iniciativa en diálogo con T13 Radio, donde comenzó diciendo que “somos convencidos que el Estado de derecho implica el respeto irrestricto a las leyes”.

En esa línea, el secretario de Estado aseguró que establecer la legalización de bienes que se obtienen a raíz de un delito “es un incentivo para que se sigan cometiendo esos ilícitos en Chile, fuera de Chile, donde sea”.

“De todas maneras, nosotros estamos en la lógica de fortalecer las relaciones con todos nuestros países limítrofes, en el caso de Bolivia no tenemos relaciones diplomáticas (…) pero nosotros esperamos que exista colaboración entre gobiernos y entre Estados“, añadió.

En este sentido, enfatizó que esa relación debe ser “bajo un principio básico y es que se respete el Estado de derecho y que no se puede plantear ningún incentivo para la comisión de ilícitos, como por ejemplo los que están vinculados al contrabando“.