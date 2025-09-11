“Estamos preparados para cualquier guerra”: Venezuela advierte a Estados Unidos por su despliegue militar en el Caribe

El número dos del régimen chavista aseguró que el asedio norteamericano “no tiene nada que ver con droga”.

El denominado “número dos” del chavismo y ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, lanzó una nueva amenaza a Estados Unidos asegurando que el régimen de Maduro se encuentra preparado para enfrentar “cualquier guerra prolongada”. Los dichos llegan en la creciente tensión entre ambos países que involucró el ataque a una lancha y el sobrevuelo de cazas a buques.

“Este pueblo está preparado y, para sorpresa de muchos lacayos, hasta sectores opositores se han sumado a la iniciativa de defender la patria“, aseguró Cabello en su programa transmitido por Venezolana de Televisión (VTV). El funcionario no detalló a qué figuras de oposición se refería para el plan impulsado por el dictador Nicolás Maduro.

El también primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PASUV) destacó la disposición del régimen para defender al país ante Estados Unidos en una eventual guerra: “A la hora de defender la patria se vale todo, menos hacerse el pendejo para no defenderla, pero se vale todo“.

De tal manera, el ministro del Interior criticó el operativo estadounidense, al indicar que el despliegue militar “no tiene nada que ver con droga” y lo adjudicó a un supuesto intento de impulsar un cambio de régimen.

“Venezuela no produce droga, no siembra coca, no siembra marihuana, el tránsito es despreciable, pero Venezuela tiene petróleo, Venezuela tiene gas, Venezuela tiene oro, Venezuela tiene coltán, pero también Venezuela tiene dignidad“, espetó el número dos de la dictadura chavista.

En el último transcurso de su discurso, Diosdado buscó entrar en un tono un poco más conciliador: “Nosotros no estamos llamando a guerra de ningún tipo, ni queremos guerra con nadie. Pero nuestro pueblo debe estar preparado y alerta, en todas las instancias, en todos los frentes, de todas las maneras y formas”.

“No subestimamos ninguna amenaza. Tampoco la sobrestimamos y mucho menos la desestimamos (…). Nos preparamos para lo peor siempre“, puntualizó Cabello.