Quién es Larry Ellison, el hombre más millonario del mundo que superó a Elon Musk

Ellison dio el mayor salto registrado en el Índice de Multimillonarios de Bloomberg para superar a Musk.

Larry Ellison, cofundador de Oracle Corporation, se convirtió en la persona más rica del mundo después de que el precio de las acciones de Oracle se dispararan casi un 40%, elevando la capitalización de mercado de la compañía a alrededor de 969.000 millones de dólares.

El patrimonio neto de Ellison subió a unos 393.000 millones de dólares, superando así los 385.000 millones estimados de Elon Musk.

El salto de las acciones de la firma impulsó un aumento de 101.000 millones de dólares en un solo día en la riqueza de Ellison, la mayor ganancia diaria de la historia, y marcó el mayor salto en un solo día en Bloomberg’s Billionaires Index.

El cambio en la clasificación siguió a la publicación por parte de Oracle de sólidos resultados trimestrales impulsados por pedidos de varios miles de millones de dólares a medida que se ha intensificado la carrera por la inteligencia artificial.

La compañía se benefició de la demanda de infraestructura de centros de datos, suministrando aplicaciones de IA y ayudando a empresas como OpenAI, Meta y Nvidia a asegurar su capacidad de cómputo.

El ascenso de Ellison reflejó su gran participación en el negocio. Posee el 41% de Oracle, lo que lo convierte en el mayor accionista, y la mayor parte de su patrimonio neto está vinculado a la compañía.

Quién es Larry Ellison

Larry Ellison, de 81 años, se desempeña como presidente y director de tecnología de Oracle tras 37 años como CEO. Su trayectoria comenzó en 1977 cuando abandonó la universidad y ayudó a fundar la empresa; ese mismo año se convirtió en CEO con un capital de 2.000 dólares, de los cuales 1.200 salieron de su propio bolsillo.

Bajo su liderazgo, la firma se convirtió en una de las mayores empresas de software del mundo. Posteriormente amplió sus servicios a la computación en la nube, proporcionando hardware y software que posibilitaron la computación y la entrega de aplicaciones a través de Internet.

A principios de enero, Ellison fue recibido en la Casa Blanca junto con otros CEOs para el proyecto Stargate, una iniciativa de 500.000 millones de dólares para crear IA superinteligente, lo que dio a Oracle un punto de apoyo en un esfuerzo de infraestructura de este tipo de tecnología a gran escala.

Más allá del negocio principal de Oracle, Ellison posee cerca del 98% de la isla hawaiana de Lānaʻi, la que compró en 2012 por 300 millones de dólares y dijo que quería transformar en una utopía verde. También se consideró a Oracle como posible comprador de TikTok en caso de que se le exigiera desprenderse de ByteDance en Estados Unidos.

Las ambiciones mediáticas de Ellison se extendieron aún más: financió la mayor parte de una oferta de 8.000 millones de dólares presentada por su hijo David para adquirir Paramount, que era propietaria de CBS, MTV y Paramount Pictures. El acuerdo entre Paramount y Skydance, controlada por el último, se cerró el mes pasado.

El ascenso de Ellison eclipsó tanto a Musk como a Mark Zuckerberg, con el creador de Facebook en segundo lugar con 216.000 millones de dólares a principios de año. Ellison superó por primera vez a Zuckerberg en 2024 para ponerse detrás de Musk, quien se convirtió en la persona más rica del mundo en 2021 y que ha perdido riqueza por la caída de las acciones de Tesla.

Con la fortuna en rápido ascenso de Ellison, expertos estiman que podría haber financiado el estilo de vida de cinco millones de familias estadounidenses durante un año, permitiéndoles dejar sus trabajos, tomando como referencia la mediana de ingresos de los hogares de EE. UU.