VIDEOS – El enigma del asesino de Charlie Kirk: qué se sabe sobre la investigación y la búsqueda de sospechosos

El asesino de Charlie Kirk sigue prófugo. Con la policía definiendo como un “ataque selectivo” el incidente ocurrido este miércoles en un campus universitario de Utah, los investigadores ahora buscan al atacante en una carrera contrarreloj. Por el momento, el asesinato del activista ultraconservador de 31 años mantiene todas sus aristas abiertas.

Las autoridades creen que solo hubo “una persona involucrada” como el autor del crimen, según dijo el gobernador Spencer Cox en una conferencia de prensa. “En este momento, no hay información que nos lleve a pensar que hubo una segunda persona involucrada“, aseguró el gobernador.

Por su parte, el FBI insistió en la necesidad de la colaboración ciudadana, luego de liberar a dos personas detenidas como sospechosas y confirmar que ningún individuo permanece actualmente bajo custodia. Parte de ello ha sido el llamado a compartir imágenes, videos o información relevante, lo que ha viralizado dos videos relativamente nuevos.

El primero se trata de uno donde se ve la silueta de lo que podría ser un hombre recostado sobre la azotea de un edificio, mirando hacia adelante. Cerca del borde del establecimiento se puede ver cómo asoma una sombra, lo que podría ser un rifle de alto alcance, una imagen que no permite dilucidar fehacientemente si de eso se trata.

Un segundo registro ocurrió justo después del disparo. Mientras quien graba el video muestra cómo el público asistente se agacha para buscar refugio, una figura en el fondo sobre un edificio similar al primer video se ve intentando abandonar rápidamente el lugar, elevando la teoría de que aquella persona sería el presunto asesino de Charlie Kirk.

“La única información que tenemos sobre el sospechoso, el posible atacante, se obtiene de la televisión de circuito cerrado (CCTV) aquí en el campus. La tenemos. La estamos analizando. Pero son grabaciones de cámaras de seguridad, así que pueden imaginarse la calidad que tienen”, aseguró en otra conferencia el comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Utah, Beau Mason.

El tiroteo y asesinato de Kirk es el último de una serie de casos de violencia política en Estados Unidos, que incluye la muerte de una legisladora de Minnesota y su esposo en junio, un ataque incendiario en la casa del gobernador de Pensilvania en abril y el atentado contra Trump en medio de las elecciones presidenciales en julio de 2024.