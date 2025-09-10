Charlie Kirk, activista pro Trump, es asesinado en evento universitario en Estados Unidos

El activista se encontraba en su primera de 14 fechas programadas de charlas conservadoras en campus universitarios cuando recibió un disparo.

El activista y conservador aliado de Donald Trump, Charlie Kirk (31), falleció luego de recibir un disparo este miércoles en un evento en la Universidad del Valle de Utah. Un fuerte estruendo se escuchó en el campus donde hacía una charla al aire libre, cuando se notó que perdió el equilibrio y un chorro de sangre considerable comenzó a salir desde su cuello.

El anuncio de su muerte fue confirmado por el mismo Trump, luego de reportes que indicaban que Kirk había sido trasladado a un hospital cercano. “El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha muerto“, escribió el mandatario en su plataforma Truth Social. “Nadie comprendía ni compartía el corazón de la juventud estadounidense mejor que Charlie“.

“Era querido y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros. Melania y yo enviamos nuestras condolencias a su hermosa esposa Erika y a su familia. ¡Charlie, te queremos!”, añadió en su posteo el líder republicano. Kirk se encontraba casado y tenía dos hijos.

Cofundador y director ejecutivo de la organización juvenil conservadora Turning Point USA (TPUSA), Kirk se encontraba de gira y la parada en Utah era la primera de al menos 14 programadas en campus universitarios de todo el país norteamericano. La charla del activista estaba programada a las 13:00 (hora local), cuando se efectuó el disparo desde un edificio del campus, a unos 200 metros desde donde él se encontraba.

El hombre de 31 años era uno de los activistas pro-Trump y personalidades de los medios conservadores más destacados en Estados Unidos. Consiguió millones de seguidores y en 2012 cofundó TPUSA, organización que aboga por la política conservadora en los campus de escuelas secundarias y universidades.

Ante el incidente, la Universidad del Valle de Utah informó el cierre de su campus y la cancelación de clases “hasta nuevo aviso“.