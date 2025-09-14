Explosión en bar de Madrid: saldo deja un muerto y 25 heridos, tres de ellos en gravedad

El incidente provocó que los vecinos de las nueve viviendas del inmueble tuvieran que ser realojadas temporalmente.

Una fuerte explosión se registró la tarde del sábado en un bar de Madrid, en el barrio de Vallecas, dejando un saldo de una persona fallecida y 25 heridos, tres de ellos en condición de gravedad. Según determinaron las primeras pericias, el incidente habría sido provocado por la acumulación de gas en el recinto.

Durante esta jornada, la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, informó que dos de los heridos graves son los que presentar mayor preocupación médica, a la espera de “su evolución en las próximas horas”. Respecto del total de lesionados, 20 corresponden a casos leves.

La víctima fatal se traba de un hombre y fue hallada durante la madrugada de este domingo. De acuerdo con Sanz, el descubrimiento se realizó en una zona “muy compactada”, a más de metro y medio de profundidad entre los escombros de lo que solía ser el bar Mis Tesoros.

Respecto a esa situación, el jefe de Bomberos de Madrid, Carlos Marín, explicó que la explosión afectó entre 50 y 60 metros cuadrados de la estructura de hormigón y acero del establecimiento donde operaba el bar, provocando un “grave daño”. De hecho, el inmueble permanece en condición de inestable ante lo sucedido.

La magnitud del accidente fue tal que, según confirmó la misma vicealcaldesa, la zona de acceso al portal de las viviendas superiores al edifico quedó completamente afectada. En ese sentido, los vecinos de las nueve viviendas del inmueble fueron desalojados y deberán permanecer realojados durante algunos días.

Hasta el lugar llegaron 18 dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, entre ellas la Unidad Canina. Asimismo, la Policía Municipal desplegó drones de la Sección de Apoyo Aéreo en el lugar para realizar una evaluación completa de los daños, además de cortar el tránsito en la calle afectada mientras se analizaba la escena.