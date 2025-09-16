Las características del F-16: el avión de combate que EEUU le vendería a Perú

El avión de combate F-16 lo fabrica la empresa Lockheed Martin y existen distintas versiones, de las cuales Perú compraría la Block 70.

Estados Unidos aprobó la eventual venta a Perú de 12 unidades del avión de combate F-16 y otros elementos de logística y apoyo por unos 3.420 millones de dólares, según lo informado por el Departamento de Estado del país norteamericano.

De acuerdo con lo detallado por la Agencia de Cooperación de Seguridad de Defensa (DSCA), el negocio incluiría, además de los F-16, radares, cañones y sistemas de navegación, entre otros elementos.

“Esta venta propuesta contribuirá a los objetivos de política exterior de Estados Unidos al ayudar a mejorar la seguridad de un socio importante, que impulsa la estabilidad política, la paz y el progreso económico en Sudamérica”, afirmó la DSCA.

Según el organismo, la adquisición de los aviones de combate F-16 permitirá a la Fuerza Aérea de Perú mejorar su capacidad “para controlar su espacio aéreo soberano, defender sus fronteras territoriales y realizar operaciones de ataque aire-tierra de precisión en apoyo a las fuerzas terrestres en operaciones antinarcóticos y antiterroristas“.

En caso de concretar la compra, Perú se transformará en el cuarto país sudamericano en contar con estas aeronaves, que ya poseen Chile, Argentina y Venezuela.

Las características del avión F-16 que compraría Perú

El avión de combate F-16 lo fabrica la empresa Lockheed Martin y existen distintas versiones, de las cuales Perú compraría la Block 70, que ya poseen Chile y Argentina.

De acuerdo con lo detallado por la empresa, se trata del “caza de cuarta generación más avanzado jamás construido“.

El aparato tiene una longitud de algo más de 15 metros, una altura de 5,09 metros y alcanza una velocidad de 2.414 km/h, equivalente a un Mach 2+.

Según indican desde Lockheed Martin, en la actualidad hay en uso unos 3.100 de estos aviones F-16, en un total de 29 países.