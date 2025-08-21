Qué es el cadmio: Minsal admite que vigila la palta peruana por presentar alto nivel del metal

Desde el Minsal plantearon que hasta la fecha no se ha detectado cadmio en las paltas comercializadas en Chile

Luego de que la Unión Europea rechazó lotes de palta hass peruana por presentar altos niveles de cadmio, el Ministerio de Salud (Minsal) admitió que está vigilando la importación de este producto desde el país vecino.

De acuerdo con lo manifestado por el jefe del Departamento de Nutrición y Alimentos del Minsal, Cristián Cofré, si bien la autoridad se encuentra monitoreando la situación, “hasta la fecha no hemos sido notificados formalmente” de que se haya detectado esa sustancia en las paltas comercializadas en Chile.

“Se ha fortalecido la vigilancia en las importaciones de los alimentos que están identificados y que puedan tener destino en el territorio nacional“, puntualizó el funcionario del Minsal.

Qué es el cadmio, la sustancia detectada en la palta peruana

De acuerdo con lo detallado por el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos (NIH), el cadmio es un elemento natural “que se encuentra en la corteza terrestre. Todos los suelos y las rocas, entre ellos el carbón y los fertilizantes minerales, contienen algo de cadmio“, apunta.

En esa línea, la presencia de cadmio en los alimentos se explica porque las plantas lo absorben del suelo o a través del agua con la que se las riega.

Se trata de un metal pesado que también está presente en procesos industriales y, como no se corroe con facilidad, se usa para fabricar baterías, pigmentos, revestimientos de metal y plásticos.

Si bien los especialistas apuntan que una persona debería consumir medio kilogramo de paltas en un día para alcanzar casi el máximo de niveles de cadmio permitidos por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA), la exposición prolongada al cadmio sí puede producir daños al ser humano.

Entre ellas se cuentan:

Irritación estomacal.

Vómitos y diarrea aguda.

Daño renal.

Fragilidad ósea.

Aumento de riesgo de varios tipos de cáncer.

Respecto de los cánceres más asociados a la exposición a este metal pesado, se cuentan los de pulmón, próstata y riñón.