Maduro militariza a la población: inicia preparación civil para el manejo de armas

En medio del aumento de las tensiones con Estados Unidos, el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que desplegará armas y efectivos militares en los puntos donde se concentran reservistas, milicianos y civiles, con el objetivo de apoyar y participar en su entrenamiento.

“El próximo sábado 20 de septiembre, los cuarteles, la Fuerza Armada Bolivariana, va al pueblo, va a las comunidades a emplazarlas, a revisar, a enseñar a todos los que se alistaron, vecinos y vecinas, en lo que es el manejo del sistema de armas”, aseguró el mandatario al medio DW.

“Va a ser la primera vez que los cuarteles con sus armas y soldados van al pueblo, al barrio, a la comunidad”, añadió Maduro.

En ese contexto, desde el miércoles pasado, comenzaron una serie de maniobras militares en la isla de La Orchila, ubicada a 65 kilómetros del territorio continental de Venezuela.

Este despliegue, ordenado por Maduro, sería el mayor movimiento de tropas realizado por Venezuela desde el inicio de las operaciones estadounidenses en el mar Caribe, las cuales fueron justificadas por Washington como parte de su lucha contra el narcotráfico.

“Nosotros no nos metemos con nadie, pero nos preparamos por si acasito se necesitara”, indicó Maduro al respecto.