Cuáles son los primeros dos países del G7 que reconocieron este domingo al Estado de Palestina

Dos países pertenecientes al G7 se convirtieron este domingo en los primeros del grupo que reúne a las economías más desarrolladas del mundo en reconocer formalmente al Estado de Palestina.

Si bien casi 150 países ya lo habían hecho con anterioridad, esta jornada se les sumaron dos de los integrantes de la agrupación, previo a que se realice en la ONU una cumbre para abordar el tema de los dos Estados, que es promovida por Francia y Arabia Saudita.

A los dos países del G7 que reconocieron formalmente al Estado de Palestina se unió también Australia, cuyo primer ministro, Anthony Albanese, dijo que su país “reconoce las legítimas aspiraciones del pueblo de Palestina de tener su propio Estado“.

Los dos países del G7 que reconocieron al Estado de Palestina

De acuerdo con lo informado por medios internacionales, los dos primeros países del G7 que reconocieron este domingo al Estado de Palestina son el Reino Unido y Canadá.

Al respecto, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, dijo que con la medida busca “mantener viva la posibilidad de la paz y de una solución de dos Estados” frente al “creciente horror” en Medio Oriente.

“La esperanza de una solución de dos Estados se está desvaneciendo, pero no podemos dejar que esa luz se apague”, complementó, a la vez que recalcó que “esta solución no es una recompensa a Hamás“.

Por su parte, el otro integrante del G7 que reconoció al Estado de Palestina esta jornada, Canadá, ofreció su alianza “para construir la promesa de un futuro pacífico”.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, planteó que reconocer al Estado palestino “alienta a quienes buscan la coexistencia pacífica y el fin de Hamás“, aunque recalcó que esta medida “no compromete en modo alguno el firme apoyo de Canadá al Estado de Israel“.

Los tres países recalcaron en sus declaraciones que “la organización terrorista Hamás no debe tener ningún papel” en la construcción de un Estado palestino “independiente y soberano”.