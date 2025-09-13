Presidente Boric destaca arribo de palestinos evacuados desde Gaza: “Chile hace honor a su himno patrio”

Desde Cancillería precisaron que los involucrados, en su gran mayoría niños, tienen “vínculos estrechos en Chile”.

El presidente Gabriel Boric destacó el arribo a Chile de 68 ciudadanos palestinos provenientes de la Franja de Gaza, en su mayoría niños y adolescentes, que fueron evacuados ante la crisis humanitaria que se registra en la zona.

“En un complejo operativo que tomó meses, hemos hoy recibido exitosamente a 68 ciudadanas y ciudadanos palestinos provenientes de Gaza, 36 de ellos niños, niñas y adolescentes, cuya vida corría peligro ante el genocidio en curso. Chile hace honor a su himno patrio”, precisó el jefe de Estado en sus redes sociales.

Desde la Cancillería indicaron que los refugiados son “personas con vínculos estrechos en Chile”.

En esta línea, la cartera que dirige Alberto van Klaveren recalcaron que “esta acción se enmarca en el firme compromiso de nuestro país con el derecho internacional humanitario y fue posible gracias a un esfuerzo coordinado por el Gobierno que contó con la colaboración de diversas organizaciones internacionales”.

“La evacuación se inició el 10 de septiembre con el traslado del grupo vía terrestre y luego vía aérea. Durante todo el proceso, estuvieron acompañadas y asistidas por personal consular y diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores”, agregó.

La Cancillería puntualizó que, luego de su llegada al país, las personas involucradas “se hicieron los controles de ingreso correspondientes y se activó la red de protección del Estado (…) Sobre su estadía en el país, no se entregarán más detalles por resguardo al derecho a la privacidad de las familias”.

Por su parte, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, expresó que “se trata efectivamente de personas que tienen vínculos con Chile, ya sea familiares o profesionales, en el fondo vínculos que efectivamente los ligan a nuestro país”.

“Es importante señalar que la comunidad palestina que reside en Chile son más de 500.000 personas, es la comunidad palestina más grande fuera del Medio Oriente y eso efectivamente hace que esas personas tengan un vínculo con nuestro país”, sentenció.