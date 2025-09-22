Francia reconocerá el Estado de Palestina: qué implica el apoyo público de nuevos países

Se trata del cuarto país de los cinco miembros permanentes en el Consejo de Seguridad de la ONU en tomar esta postura.

Este lunes, Francia junto a otros cinco países reconocerá formalmente el Estado de Palestina en la Asamblea General de la ONU, siguiendo los pasos que tomó el Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal el domingo.

Se trata del tercer país del G7 que se adherirá a esta postura y el cuarto de los cinco miembros permanentes en el Consejo de Seguridad de la ONU, siendo Estados Unidos el único que aún no lo hace.

Este es un avance importante en el apoyo que ha recibido la declaración de un Estado palestino independiente en 1988 por parte de la Organización para la Liberación de Palestina, donde cerca de 150 de los 193 miembros de la ONU ya lo han hecho. Sin embargo, el respaldo se ha visto truncado por el derecho a veto que posee el país presidido por Donald Trump.

Sin un asiento pleno en la ONU —ya que Palestina cuenta solo con un estatus de observador— ni control de sus propias fronteras, la Autoridad Palestina, representante a nivel internacional, tiene una capacidad limitada para conducir sus relaciones bilaterales. El gesto de reconocer el Estado, en ese sentido, es más bien vacío.

Sin embargo, autoridades de los países que reconocieron el Estado de Palestina ven una oportunidad. El jefe de la misión palestina en el Reino, Husam Zomlot, anunció que aquel escenario podría conducir a asociaciones entre entidades en igualdad de condiciones. En diálogo con Reuters, el ex diplomático británico en Jerusalén, Vincent Fean, indicó que este escenario podría obligar a los países a revisar aspectos de sus relaciones con Israel.

“La decisión que el presidente de la República presentará esta tarde ante la Asamblea General de las Naciones Unidas es una decisión política simbólica e inmediata que demuestra el compromiso de Francia con la solución de los dos Estados“, dijo el ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, al canal de televisión TF1.