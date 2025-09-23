Las condiciones de Trump a Milei para entregar ayuda financiera a Argentina y pagar multimillonaria deuda

La clave para conseguir el apoyo guarda relación con la presencia de tropas estadounidenses al sur de Argentina.

El presidente de Argentina, Javier Milei, se reunió durante esta jornada con su homólogo estadounidense Donald Trump con el fin de conseguir ayuda financiera para el pago de deuda de US$4.000 millones en enero y US$4.500 millones en julio. Sin un anuncio concreto, los mercados argentinos repuntaron tras la cumbre.

“Javier Milei es un muy buen amigo, luchador y ganador, y tiene mi completo y total respaldo para la reelección como presidente. ¡Nunca los defraudará!”, publicó el líder republicano en su plataforma Truth Social. “Ha demostrado ser un líder verdaderamente fantástico y poderoso para el gran pueblo de Argentina, avanzando en todos los niveles a una velocidad récord”.

Delegaciones de ambos países, lideradas por el ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, y el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, mantendrán más reuniones para avanzar sobre los detalles del desembolso.

“Muchas gracias presidente Donald Trump por su gran amistad y este gesto extraordinario“, respondió el presidente argentino a la publicación del estadounidense a través de su cuenta de X.

Según trascendió en medios argentinos, específicamente en TN, la administración de Milei está dispuesta a habilitar la presencia de las fuerzas norteamericanas en Ushuaia, ubicada en el archipiélago de Tierra del Fuego, con tal de recibir la ayuda financiera de Trump. En dicha ciudad las autoridades trasandinas se encuentran construyendo una Base Naval Integrada.

Según una fuente anónima al interior de la Casa Rosada, “el acuerdo conlleva contrarrestar la injerencia china en el territorio“, ya que Estados Unidos también habría solicitado cortar acuerdos financieros entre Argentina y el gigante asiático.

De tal manera, para poder cumplir con la petición, Milei necesitará de una ley en el Congreso para habilitar el ingreso de tropas extranjeras en territorio trasandino, una solicitud que se ve compleja con los últimos bloqueos que ha realizado el Poder Legislativo a las iniciativas del mandatario.