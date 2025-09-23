VIDEO – “Es un honor”: Bachelet reacciona a nominación a secretaria general de la ONU

La ex mandataria chilena agradeció el apoyo de Boric y manifestó que “conozco muy bien a la Organización de Naciones Unidas”.

La ex presidenta Michelle Bachelet calificó este martes como “un honor” la nominación a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), tras recibir el apoyo del presidente Gabriel Boric en la Asamblea General.

En su último discurso como mandatario chileno en la ONU, Boric planteó que “Chile nominará a nuestra ex presidenta Michelle Bachelet como candidata a la Secretaría General de Naciones Unidas“.

Luego argumentó que “no solo es una figura ampliamente conocida y respetada en el ámbito global. Es una mujer con una biografía profundamente coherente con los valores que inspiran esta organización“.

Finalmente, Boric resaltó que “ha sido jefa de Estado de Chile en dos ocasiones, por cierto, la primera mujer. Fue también ministra de Salud y de Defensa. Fue directora ejecutiva de ONU Mujeres y también alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”.

Según establece la Carta de las Naciones Unidas, la elección de la Secretaría General la realizan los integrantes de la Asamblea General por recomendación del Consejo de Seguridad, el que está compuesto por 15 miembros, cinco de ellos permanentes: China, Estados Unidos, Rusia, Francia y Reino Unido.

Lo que dijo Bachelet tras su nominación en la ONU

Al ser consultada por su nominación para asumir en la Secretaría General de la ONU, la ex presidenta Michelle Bachelet reconoció que “es un honor para mí“.

“Conozco muy bien a la Organización de Naciones Unidas. He sido presidenta de mi país y sin duda creo que Naciones Unidas ha jugado y va a seguir jugando un rol fundamental en un mundo de paz“, planteó a continuación.

Luego valoró el aporte de la ONU en “un mundo donde todos podamos tener una vida mejor. Así que mi compromiso es ese y ya hablaremos más adelante”.