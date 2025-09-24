El proceso que debe enfrentar Michelle Bachelet para convertirse en secretaria general de la ONU

Tras ser anunciada como candidata, la ex presidenta de Chile deberá recorrer un largo camino con la intención de convertirse en la primera mujer en ostentar el cargo.

Durante su discurso ante la Asamblea General, el presidente Gabriel Boric anunció que Chile postulará a Michelle Bachelet como candidata a la Secretaría General las Naciones Unidas.

“No solo es una figura ampliamente conocida y respetada en el ámbito global. Es una mujer con una biografía profundamente coherente con los valores que inspiran esta organización“, sostuvo el mandatario.

Desde la fundación de la ONU en 1945, una mujer nunca ha ejercido dicho cargo, por lo que si Bachelet logra avanzar en este proceso podría ser algo histórico.

Las funciones que tiene el secretario general de la ONU

El secretario general de la ONU requiere “el más alto grado de eficiencia, competencia e integridad, así como un firme compromiso con los propósitos y principios de la Carta de la ONU”, según detalla la página oficial de las Naciones Unidas.

Con respecto a las funciones que debe cumplir el secretario o secretaria general, tiene que ver con que actúa como el principal funcionario administrativo de la organización mediación en conflictos hasta la promoción del desarrollo sostenible y los derechos humanos.

El camino que debe recorrer Michelle Bachelet para ser elegida como secretaria general de la ONU

Ante la candidatura de Michelle Bachelet, surge la incógnita con respecto a cuáles son los pasos para elegir al próximo secretario o secretaria general de la ONU. En este marco, son seis fases, las cuales se detallan a continuación:

Carta conjunta: La Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la ONU publican una carta para dar inicio al proceso de selección y nombramiento.

Se presentan las candidaturas: Posteriormente, comienza la inscripción y presentación de los candidatos que son distribuidos a todos los países miembros de la ONU, y junto con ello, se publican los postulantes y documentos en el sitio web de la organización.

Visión: Los postulantes deben presentar una declaración con su visión de futuro y deben ser parte de diálogos con los Estados miembros, cuyas conversaciones se publicarán en los canales oficiales de la ONU.

Recomendación del Consejo de Seguridad: El Consejo debe reunirse para votar por el candidato que estimen conveniente.

Asamblea General: El Consejo de Seguridad envía la recomendación a la Asamblea General, que vota y nombra al nuevo secretario general.

Comienzo del mandato: Quien resulte electo, asumirá el cargo el 1 de enero del año siguiente al nombramiento.

Luego de que se realicen todos estos pasos, el mandato del secretario o secretaria general de la ONU se extenderá por cinco años y se puede renovar por un segundo período, como fue el caso del actual titular del cargo, António Guterres, quien asumió en 2017 y tras su reelección, finalizará su mandato el 31 de diciembre de 2026.