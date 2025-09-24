Qué se sabe de las tres jóvenes argentinas que fueron descuartizadas en Buenos Aires

La policía cree que las jóvenes fueron asesinadas y descuartizadas en el marco de una fiesta organizada por una banda vinculada a narcotraficantes.

Cuatro personas fueron detenidas por la policía argentina, tras ser vinculadas con el asesinato de tres jóvenes que fueron encontradas descuartizadas en un barrio de Buenos Aires.

Las víctimas, de edades entre los 15 y los 20 años, estaban siendo buscadas desde el pasado viernes 19 de septiembre, después de que se les perdiera el rastro.

De acuerdo con la información entregada por policía, las víctimas fueron identificadas como Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Morena Gutiérrez, quienes ejercían la prostitución en un sector de la capital trasandina.

La prensa detalló que las tres fueron vistas por última vez en las inmediaciones de un servicentro, lugar en el que abordaron una camioneta de manera voluntaria.

Qué se sabe de las jóvenes argentinas descuartizadas

Al detallar las pericias que permitieron a los agentes policiales dar con el paradero de las tres jóvenes, los medios indicaron que el celular de una de las víctimas se activó por última vez en una casa en el sector de Florencio Varela.

Cuando los policías llegaron a la vivienda, encontraron a un hombre y una mujer mientras limpiaban manchas de sangre, y luego hallaron los cuerpos de las tres jóvenes descuartizados.

La identidad de las víctimas fue corroborada por el abuelo de dos de ellas, que eran primas. “Pasó el desenlace que no queríamos. Ahora lo que sigue es una autopsia“, dijo el hombre, que necesitó de atención médica.

Según la información policial, entre los cuatro detenidos por el hecho hay una pareja de nacionalidad peruana, la que fue detenida en un hotel cercano.

La primera hipótesis de la policía trasandina apuntan a que las jóvenes fueron asesinadas en el marco de una fiesta organizada por una banda vinculada a narcotraficantes de la zona.