FOTOS – Cómo fueron detenidos los chilenos involucrados en el robo a la casa de Pampita

Los integrantes de la banda, según detallaron las autoridades, llegaron al país vecino de manera legal y fueron calificados como “profesionales”.

La Policía de Argentina logró detener a la banda responsable del robo que sufrió Pampita en su casa el pasado fin de semana, la cual es integrada por seis chilenos, un colombiano y un venezolano.

Siete de ellos fueron encontrados en la habitación de un hotel, a media cuadra del Congreso, mientras que el miembro restante fue detenido cuando conducía un Fiat Cronos por el barrio de La Boca.

La revisión de cámaras de seguridad fue clave en el procedimiento puesto que gracias a esas imágenes se logró identificar los tres vehículos que utilizaron: el Volkswagen Suran, el Fiat Cronos negro y un tercero.

Una vez logrado esto, iniciaron el reconocimiento del recorrido que hicieron los delincuentes. De esta manera, el Volkswagen fue encontrado en Salta a la altura del número 600; el Fiat Cronos negro lo encontraron en La Boca, cuando detuvieron al antisocial y el tercer vehículo llegó al hotel ubicado en Callao 44.

Tras obtener la orden de allanamiento, policías irrumpieron en la habitación, logrando detener a los chilenos por el robo en la casa de Pampita. Ahí encontraron, por ejemplo, las ganzúas y palancas que usaron para irrumpir en la vivienda.

Al revisar el lugar, además, lograron dar con varios objetos que estaban al interior de la caja fuerte de la animadora, la cual aún no aparece.

El ministro de Seguridad de Buenos Aires, Horacio Giménez, detalló que los detenidos “son mayores de edad, son todos chilenos los que están acá (en la avenida Callao) y un venezolano que está en La Boca. No tienen antecedentes porque llevan poco tiempo en el país. Entraron legalmente”.

“Estamos esperando información de la Embajada para ver si tienen antecedentes en Chile. Son todos jóvenes. Ingresaron por la parte posterior de la casa, rompieron un blindex y ahí ingresaron. En las habitaciones (del hotel) hemos encontrado pertenencias que la señorita Pampita reconoce como propias, entre carteras, relojes y anteojos. Hablamos de una banda que es profesional”, agregó la autoridad.

En tanto, Maximiliano Piñeiro, secretario de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, señaló en redes sociales que “la Policía de la Ciudad le puso fin a una organización criminal integrada por ocho extranjeros: siete chilenos y un venezolano, todos ellos detenidos tras operativos en Once y La Boca”.

“Recuperamos lo robado y sacamos de circulación a delincuentes que se creían impunes. Ya están en manos de la Justicia”, indicó.