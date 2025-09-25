Cinco años de cárcel para ex presidente Nicolas Sarkozy en Francia: recibió fondos del régimen de Muamar Gadafi

El ex presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, fue condenado este jueves por un tribunal de París a cinco años de cárcel tras comprobar que financió de manera ilegal su campaña presidencial de 2007, recibiendo fondos libios del régimen de Muamar Gadafi. No obstante, fue declarado inocente de corrupción y malversación de fondos.

La presidenta del tribunal, Nathalie Gavarino, justificó la sentencia de “asociación ilícita” en virtud de la “gravedad” de los hechos y de su repercusión social, debido a que mientras ocurrían los ilícitos el ex mandatario ya era ministro y, por tanto, “responsable de garantizar el respeto de la Constitución y de la independencia nacional“.

El tribunal también aseguró que, a cambio de los fondos entregados, Sarkozy ayudó al dictador libio a reintegrarse al panorama internacional, quien se encontraba marginado por los actos terroristas de su país. Incluso, el libio visitó al ex presidente galo poco después de que asumiera la presidencia de Francia.

“Si quieren que duerma en prisión, dormiré en prisión, pero con la cabeza alta“, dijo Sarkozy tras conocer su sentencia a cinco años de cárcel. La figura política, que salió absuelta de tres de los cuatro delitos que se le imputaban, señaló que quienes le “odian” han buscado “humillarlo”, pero que en realidad “es Francia la que está siendo humillada” con el proceso, en el que prometió seguir luchando por demostrar su “completa inocencia”.

La condena dictada contra el antiguo mandatario garantiza su entrada en prisión independientemente de que apele. El ingreso, sin embargo, no será inmediato, ya que las autoridades cuentan con un plazo de un mes para notificarle su fecha de entrada.

Cárcel para Sarkozy: los otros ministros condenados

En el marco de la investigación, los ex funcionarios franceses que trabajaban bajo la administración de Nicolas Sarkozy también fueron condenados. Específicamente, la fiscalía acusó a varios de reunirse con miembros del régimen de Gadafi en Libia en 2005, cuando el ex mandatario aún era ministro del Interior.

Claude Guéant, ex director de campaña en 2007 y posteriormente ministro del Interior, fue condenado tras ser hallado culpable de conspiración criminal y corrupción. Durante este período también se desempeñó como Jefe de Gabinete. Asimismo, Brice Hortefeux, otro ex ministro del Interior, también fue declarado culpable y condenado a dos años de prisión por conspiración criminal. Se espera que ambos apelen sus condenas.

Por su parte, el ex ministro de Economía Éric Woerth, quien dirigió la financiación de la polémica campaña presidencial, fue absuelto.