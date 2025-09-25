Era llamada la Viuda Negra: quien es la actriz chilena detenida por ola de robos en Argentina

La viuda negra chilena fue detenida el 11 de agosto y en la actualidad está cumpliendo la medida cautelar en una cárcel de Mar del Plata.

En prisión preventiva permanece en Argentina la actriz chilena Antonella Marín Quintero, conocida como la Viuda Negra por los medios trasandinos, tras ser acusada de contactar a hombres y luego robarles sus pertenencias en la ciudad de Mar del Plata.

La mujer, de 35 años de edad, fue detenida el pasado 11 de agosto y en la actualidad está cumpliendo la medida cautelar en una cárcel de esta ciudad.

De acuerdo con los cargos presentados contra la actriz chilena, cometió los delitos entre julio y agosto de este año, y entre las pertenencias que robó se cuentan celulares, costosa ropa, equipos de sonido, relojes de lujo, computadores y dinero en efectivo.

El modus operandi y las víctimas de la viuda negra chilena

Según lo reportado por los medios trasandinos, la mujer conoció a al menos cinco víctimas a través de aplicaciones como Tinder, Facebook Parejas y Bumble.

Una vez contactadas, la viuda negra chilena concertaba citas con los hombres, durante las cuales los drogaba, tras lo cual les robaba varias pertenencias, las que luego ofrecía a través de la aplicación Marketplace.

Uno de los hombres que cayó en la red de la viuda negra chilena tiene 46 años y, según relató la fiscalía, sufrió quemaduras y graves lesiones luego de que la mujer lo drogó y que cayó sobre una estufa.

El día en el que fue detenida, la Viuda Negra chilena estaba tratando de vender una chaqueta que le robó a un familiar de una de sus víctimas, el que vio la publicación del artículo en las redes sociales.

Antonella Lorena Marín Quintero, quien está acusada de perpetrar al menos cinco delitos con el mismo modus operandi, era conocida como actriz y gestora cultural.