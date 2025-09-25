Narcos transmitieron online la tortura y asesinato de las jóvenes descuartizadas en Argentina

Antes de ser descuartizadas, las tres jóvenes fueron sometidas a torturas y, luego de los crímenes, las sepultaron en el patio de una casa.

Los crímenes de las tres jóvenes encontradas descuartizadas en Argentina fueron transmitidos en vivo por una banda de narcotraficantes a través de la red social de Instagram, de acuerdo con lo revelado por la policía trasandina.

Según reportaron los medios que cubren el caso, alrededor de 45 personas vieron en vivo tanto las torturas a las que fueron sometidas Brenda del Castillo, de 20 años; Morena Verdi, de 20; y Lara Morena Gutiérrez, de 15, como su posterior asesinato.

Además, se indicó que mientras las víctimas eran agredidas, uno de los sujetos que observaba el hecho dijo que “esto es lo que le pasa al que me roba drogas“, lo que refuerza la hipótesis de que las jóvenes fueron asesinadas en el marco de una venganza por una quitada de drogas a narcotraficantes peruanos.

Nuevos detalles del crimen de las descuartizadas en Argentina

Luego de que las tres jóvenes desparecieran el pasado 19 de septiembre, tras subir a un vehículo de manera voluntaria, la policía bonaerense encontró sus cuerpos descuartizados en una casa ubicada en el sector Florencio Varela de Buenos Aires, la capital de Argentina.

En ese lugar, los agentes descubrieron que dos personas estaban limpiando las manchas de sangre de las paredes.

Este jueves se supo que las tres jóvenes fueron torturadas previo a que las asesinaran, mientras transmitían los hechos en vivo por Instagram.

De acuerdo con lo revelado por los medios al otro lado de la cordillera, las tres víctimas sufrieron amputaciones de dedos y numerosos golpes tanto en el rostro como en el cuerpo.

Antes de matarlas, sus captores las agredieron en varias ocasiones con arma blanca y, luego de su muerte, enterraron sus cuerpos en el patio de la vivienda.

Hasta el momento son cuatro las personas detenidas por el crimen de las tres jóvenes que fueron descuartizadas en Buenos Aires.