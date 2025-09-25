Quién es Soraya Martínez Ferrada, la chilena que busca ser la alcaldesa de Montreal

Nacida en Santiago, a los ocho años emigró a Canadá junto a su familia huyendo de la dictadura de Augusto Pinochet.

Las próximas elecciones municipales en Montreal, programadas para noviembre, contarán con un inesperado giro: Soraya Martínez Ferrada, una política chilena-canadiense, buscará arrebatarle el liderazgo de la ciudad a la actual alcaldesa, Valérie Plante. Su candidatura fue confirmada en febrero de este año, cuando el partido Ensemble Montréal la designó como su nueva jefa y abanderada para los comicios.

Martínez nació en Santiago de Chile el 28 de agosto de 1972, y emigró a Canadá a los ocho años junto a su familia, huyendo de la dictadura de Augusto Pinochet. Se instalaron en el barrio de Hochelaga, en el este de Montreal, donde aún reside. “Cuando mi familia huyó de la dictadura chilena nos instalamos en Hochelaga. Estoy muy arraigada allí y ahora vivo en el mismo barrio junto a mis dos hijos adolescentes”, señala en su biografía oficial.

Desde sus inicios, la vida de Martínez estuvo marcada por el compromiso social desde el interior de su familia. Su madre fue fundadora de una organización en apoyo a familias con hijos que presentan Trastornos del Espectro Autista (TEA) y Discapacidades Intelectuales (DI), mientras que su padre trabajó como conductor de autobús.

En esa línea, ella misma ha relatado que, en momentos complicados, su familia debió recurrir a canastas de alimentos, experiencia que fortaleció su convicción sobre el valor de un fuerte apoyo comunitario.

Con una trayectoria política consolidada en Canadá —que incluye cargos en el gobierno federal—, Martínez no ha ocultado su conexión con la política chilena. Tras la elección de Gabriel Boric en 2021, lo felicitó públicamente, calificando su triunfo como “una gran victoria de un Gobierno progresista, de izquierdas en Chile”.

Incluso, fue parte de la delegación que recibió al mandatario en Ottawa en 2022. No obstante, su gran salto político lo tuvo en 2023, cuando el primer ministro, Justin Trudeau, la designó ministra de Turismo y le otorgó el liderazgo de la Agencia de Desarrollo Económico de Canadá para las regiones de Quebec.

A sus 51 años, Soraya Martínez aspira a convertirse en la primera mujer chilena en liderar Montreal, con un programa centrado en vivienda, movilidad, seguridad, economía y medio ambiente. “Quiero unir a los montrealenses y hacerlos sentir orgullosos de su ciudad con un partido que represente sus realidades”, declaró al asumir la jefatura de Ensemble Montréal.