“No sucederá”: Netanyahu vuelve a rechazar el reconocimiento del Estado Palestino y criticó a países que lo hicieron

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, prometió durante esta jornada que el establecimiento del Estado palestino “no sucederá”. Asimismo, aseguró que va a “denunciar” ante la ONU a los líderes de los países occidentales que lo han reconocido durante su próximo discurso en al Asamblea General de la ONU en Nueva York.

“En la Asamblea General de la ONU, diré nuestra verdad: la de los ciudadanos de Israel, la de los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel, la de nuestro Estado. Denunciaré a aquellos líderes que, en lugar de condenar a los asesinos, violadores y quemadores de niños, quieren darles un Estado en el corazón de Israel“, aseguró, añadiendo que “esto no sucederá“.

La cuestión del Estado palestino se tomará la agenda de Netanyahu junto a los recientes anuncios de reconocimiento de países como Reino Unido, Francia, Canadá y Portugal al margen de la Asamblea General. De tal manera, se reunirá con el presidente estadounidense Donald Trump en Washington el próximo lunes para discutir oportunidades surgidas por conflictos recientes, como la guerra en Gaza, la ofensiva con Irán y otros enfrentamientos.

“En Washington, me reuniré por cuarta vez con el presidente Trump y discutiré con él las grandes oportunidades que han traído nuestras victorias, y también nuestra necesidad de completar los objetivos de la guerra: devolver a todos nuestros rehenes, derrotar a Hamas y expandir el círculo de paz que se ha abierto tras la histórica victoria (contra Irán) en la Operación León Ascendente y otras victorias que hemos logrado”, indicó antes de emprender rumbo a Nueva York desde el Aeropuerto Ben Gurion.

Tras los primeros anuncios de Reino Unido, Canadá y Australia el domingo, Netanyahu acusó a los gobiernos de “dar una enorme recompensa al terrorismo”, aunque indicó que Israel respondería solo a su regreso de su expedición en Estados Unidos.