Trump enciende otra vez la guerra comercial: anuncia aranceles del 100% a medicamentos

Estados Unidos, de la mano de su presidente Donald Trump, anunció la implementación de aranceles de hasta el 100% a partir del 1 de octubre sobre medicamentos importados. La medida busca “defender a los fabricantes estadounidenses y reducir el déficit presupuestario”, dañando fuertemente la industria de India.

En una publicación en su plataforma Truth Social, el mandatario indicó los nuevos gravámenes “son necesarios por seguridad nacional y otras razones”. Según estimaciones de la Oficina del Censo, en 2024 el país norteamericano importó casi 233.000 millones de dólares en productos farmacéuticos y medicinales.

El líder republicano aseguró que las tarifas no regirán para compañías que construyen plantas de fabricación en territorio estadounidense. Sin embargo, no especificó cómo se aplicarán las exenciones a quienes ya cuentan con fábricas nacionales o que se encuentren desarrollando alguna de ellas.

De tal manera, los mercados internacionales empezaron a tomar postura sobre los nuevos aranceles estadounidenses sobre los medicamentos. En ese sentido, la Comisión Europea descartó que la iniciativa vaya a afectar las producciones europeas, debido al acuerdo comercial existente entre Bruselas y Washington que establece un techo del 15% como gravamen máximo.

La medida se enmarca luego del anuncio de Trump en el que aseguraba que el paracetamol —conocido comercialmente en Estados Unidos como Tylenol— causa autismo en los bebés por su consumo durante el embarazo. Bajo ese contexto, el acetaminofeno, el ingrediente mayoritario del medicamento, es producido en grandes cantidades por India.

India, la “farmacia del mundo”, la más afectada

La industria farmacéutica india, apodada la “farmacia del mundo”, enfrenta un duro revés tras el anuncio de un nuevo arancel del 100% por parte de Estados Unidos, su mayor mercado de exportación. Y es que el sector depende en un 35% del mercado estadounidense, con exportaciones valoradas en 10.500 millones de dólares el último año fiscal.

India provee entre el 40% y el 47% de los medicamentos genéricos consumidos en EE.UU., y gigantes del sector como Dr. Reddy’s y Sun Pharma obtienen casi la mitad de sus ingresos de ese país.

Aunque los genéricos simples —la mayoría de las exportaciones— estarían exentos por ahora, la ambigüedad en la definición de “productos de marca o patentados” en la norma despierta preocupación. Organismos como la Alianza Farmacéutica India (IPA) y Pharmexcil interpretan con optimismo que la medida no afectará al grueso de sus envíos, pero persiste la incertidumbre.

El temor principal es que los llamados “genéricos complejos” y “biosimilares”, productos de alto valor para India, queden finalmente incluidos en la tarifa. Ahora, el futuro de miles de millones en exportaciones pende de una definición regulatoria, siendo la única otra alternativa construir una fábrica en suelo del país norteamericano.