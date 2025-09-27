Estados Unidos cancela visa de Gustavo Petro por declaraciones contra Trump

En una manifestación contra la ofensiva en Gaza, el presidente de Colombia, llamó a los soldados de EE.UU. a desobedecer órdenes del mandatario estadounidense.

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la revocación de la visa del presidente de Colombia, Gustavo Petro, tras sus declaraciones en un acto público en Nueva York, donde instó a soldados estadounidenses a desobedecer órdenes de su gobierno y “no apuntar sus fusiles contra la humanidad”.

Según un mensaje publicado en la red social X, el Gobierno estadounidense calificó las palabras de Petro como “acciones imprudentes y provocadoras”, motivo por el cual decidió retirarle el visado.

Durante la manifestación, convocada en rechazo a la ofensiva israelí en Gaza, Petro hizo un llamado a los militares de Estados Unidos para que no obedezcan las órdenes del expresidente Donald Trump, con el fin de permitir la creación de un futuro “ejército de salvación” multinacional en apoyo al pueblo palestino, propuesta que planea presentar ante la Asamblea General de la ONU.

El mandatario colombiano aseguró que ese ejército estaría compuesto por fuerzas armadas de distintos países. Hasta ahora, Indonesia es el único país que ha manifestado su respaldo a la idea.

Petro explicó que su iniciativa se basa en el mecanismo de la ONU llamado Uniting for Peace, que permite a la Asamblea General autorizar acciones colectivas si el Consejo de Seguridad no actúa. Para avanzar, la propuesta necesitaría el apoyo de al menos dos tercios de los Estados miembros.

“El compromiso de los países que voten a favor será conformar una fuerza internacional que haga cumplir el derecho internacional y las decisiones de la justicia global”, afirmó Petro.

Según fuentes diplomáticas citadas por la agencia EFE, el presidente colombiano ya abandonó Estados Unidos rumbo a Bogotá, tal como estaba previsto en su agenda.