“Debe abrirse un proceso penal contra Trump”: el polémico discurso de Petro ante la ONU por despliegue naval de Estados Unidos

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, protagonizó uno de los momentos más tensos en la 80ª Asamblea General de la ONU. El hecho ocurrió en medio de su discurso al reclamar que “debe abrirse un proceso penal” contra su homólogo estadounidense, Donald Trump, por sus ataques a embarcaciones en la costa caribeña.

“Los jóvenes asesinados con misiles en el Caribe no eran del Tren de Aragua ni de Hamás. Eran caribeños, posiblemente colombianos. Si fueron colombianos, con el perdón de quienes dominan Naciones Unidas, debe abrirse un proceso penal contra esos funcionarios que son de Estados Unidos, incluyendo al presidente Trump, que permitió los disparos”, indicó el colombiano.

Mientras Petro realizaba su intervención, la delegación estadounidense abandonó la sala donde se realizaba el Debate General de la ONU luego de que el mandatario verbalizara sus acusaciones.

El líder de izquierda afirmó que el vínculo de las víctimas con organizaciones criminales o terroristas es falso, criticando duramente la política estadounidense sobre narcotráfico y migración: “Trump lanza misiles sobre lanchas desarmadas de migrantes y los acusa de narcotraficantes y terroristas sin ellos tener una sola arma para defenderse“.

Asimismo, criticó la influencia que Washington busca ejercer en América Latina “no es para detener la cocaína que llega a Estados Unidos, sino para dominar al pueblo del sur en general”. Por lo mismo, acusó a la Casa Blanca de ser cómplice de la violencia y de la imposición de “misiles asesinos sobre jóvenes pobres en el Caribe”.

Defender la vida en Gaza: se debe “conformar una fuerza armada”

En paralelo, Petro se refirió al principal tema que se ha discutido durante la actual Asamblea General de la ONU: el reconocimiento de Palestina junto al conflicto en la Franja de Gaza. En ese sentido, calificó a la ofensiva israelí como “genocidio”, responsabilizando a Estados Unidos por su complicidad.

De tal manera, el presidente colombiano propuso tomar medidas más allá de la diplomacia y “conformar una fuerza armada para defender la vida del pueblo palestino“, instando a la organización a actuar sin vetos para proteger a los civiles. “La ONU debe empezar su cambio deteniendo el genocidio en Gaza con la efectividad de un ejército de salvación del mundo“, puntualizó.