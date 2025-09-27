Confirman retorno de 31 chilenos tras ser deportados por Estados Unidos

El ministro del Interior indicó que tres de los deportados chilenos tenían órdenes de detención vigente.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, informó la llegada a Santiago de 31 ciudadanos chilenos deportados desde Estados Unidos, quienes arribaron el pasado jueves 25 de septiembre en un vuelo chárter, según detalló la cartera.

Del grupo, 23 son hombres y 8 mujeres. El ministro precisó que tres de ellos tenían órdenes de detención pendientes, por lo que fueron entregados de inmediato a la justicia chilena al aterrizar.

Elizalde explicó que esta operación fue posible gracias a la coordinación entre los ministerios del Interior, Relaciones Exteriores y Seguridad Pública, junto con la Policía de Investigaciones, el Registro Civil y otras entidades estatales, con el fin de asegurar un retorno ordenado y bajo control.

“Seguiremos trabajando para que estos retornos se realicen de forma segura y conforme a la legislación vigente”, afirmó.

Con este nuevo vuelo, el total de ciudadanos chilenos deportados desde Estados Unidos durante la administración del presidente Donald Trump asciende a 176 personas en vuelo chárter y otras 21 en vuelos comerciales.

En cuanto a este proceso, Elizalde aclaró que la política de deportaciones del gobierno estadounidense no apunta específicamente a Chile, sino que se aplica de forma general a todos los países.

También subrayó que, al llegar estos vuelos, se realizan controles migratorios y verificaciones de identidad y antecedentes judiciales. Aquellos con órdenes de detención activas son puestos de inmediato a disposición de los tribunales.

Finalmente, el ministro reiteró el compromiso del Gobierno con la seguridad pública y el respeto al Estado de Derecho, señalando que se continuará trabajando en conjunto con autoridades nacionales e internacionales para garantizar que estos procedimientos se desarrollen de manera ordenada y legal.