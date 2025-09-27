Trump militariza Portland ante protestas: autorizó el uso total de las fuerzas

La decisión del mandatario se produce tras varios días de manifestaciones frente a un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este sábado que ordenó el envío de tropas a Portland, en el estado de Oregón, y autorizó el uso de toda la fuerza disponible.

“A petición de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, estoy dando instrucciones al secretario de Guerra, Pete Hegseth, para que proporcione todas las tropas necesarias para proteger a Portland, devastada por la guerra, y cualquiera de nuestras instalaciones del ICE bajo asedio por ataques de Antifa y otros terroristas domésticos”, expresó el mandatario estadounidense en su red social, Truth Social.

Trump militariza Portland ante protestas

Este despliegue representa la tercera vez que el presidente Trump ordena el envío de tropas, después de hacerlo previamente en Los Ángeles (California), Washington D.C. y Memphis (Tennessee), lo que incrementa la presión sobre territorios gobernados por demócratas.

Tanto el alcalde de Portland como la gobernadora de Oregón, ambos pertenecientes al Partido Demócrata, se habían opuesto al refuerzo de la presencia militar y de agentes federales en la zona.

La decisión de Trump se produce tras varios días de manifestaciones frente a un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), las cuales se intensificaron luego de que el presidente republicano anunciara que designará al movimiento Antifa como una organización terrorista.

Cabe destacar que en Portland se originó Rose City Antifa, uno de los grupos más reconocidos dentro de ese movimiento en la actualidad.