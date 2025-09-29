Qué se sabe de los chilenos detenidos en Estados Unidos acusados de integrar bandas delictuales

Los nueve chilenos detenidos ingresaron de manera legal a Estados Unidos, pero permanecieron más tiempo del estipulado en sus visas.

Nueve chilenos fueron detenidos en distintas ciudades de Estados Unidos por agentes de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), tras ser acusados de diversos robos y de pertenecer a bandas de ladrones sudamericanos.

De acuerdo con lo informado por el ICE y el FBI, los ciudadanos chilenos fueron arrestados en operativos que se llevaron a cabo el pasado 19 de septiembre en las ciudades de Jersey y Princeton, ambas ubicadas en el estado de Nueva Jersey.

Según lo detallado, los nueve detenidos ingresaron de manera legal a Estados Unidos, pero permanecieron en el país más del tiempo estipulado en sus visas.

Chilenos detenidos tienen amplio historial criminal en EEUU

También se precisó que casi todos los arrestados “poseen un amplio historial criminal relacionado con robo y delitos relacionados en varios estados de EEUU“, según aseveró el ICE.

En esa línea, la mencionada oficina indicó que entre los nueve chilenos detenidos hay “uno que se encontraba ilegalmente en Estados Unidos, con arrestos previos en Florida por hurto menor, hurto en tiendas y uso de un dispositivo antihurto, así como por uso fraudulento de tarjetas de crédito en Tennessee”.

“Estamos comprometidos a detener a los extranjeros delincuentes que explotan nuestro sistema de inmigración para perjudicar a las empresas y comunidades estadounidenses“, afirmó Rubén Pérez, director interino de la Oficina Local en la ciudad de Newark.