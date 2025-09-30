Caso Sean Diddy Combs: las razones por las que la Fiscalía pidió más de 11 años de prisión para el artista

La defensa del productor musical, en cambio, solicita que el castigo no supere los 14 meses de prisión.

Este martes, fiscales federales solicitaron a un juez de Nueva York una condena superior a los 11 años de prisión para el productor musical Sean “Diddy” Combs, quien fue hallado culpable en julio por delitos relacionados con la prostitución. La petición de sentencia fue acompañada por testimonios de víctimas y argumentos sobre la gravedad de los hechos.

“Sus delitos son graves y han justificado sentencias de más de diez años en múltiples casos para acusados que, como Sean Combs, recurrieron a la violencia y generaron temor en otros”, señalaron los fiscales en una presentación judicial entregada poco después de la medianoche según reportó CNN.

Una de las víctimas, cuya carta fue incluida en el expediente, expresó temer por su seguridad ante la posibilidad de que Combs recupere su libertad. El documento también lo describe como “impenitente” y critica que, tras admitir durante el juicio su conducta violenta y abusiva, ahora “increíblemente, argumenta que sus víctimas deberían cargar con la culpa”.

Combs, de 55 años, permanece detenido desde su condena. Según el caso presentado por la fiscalía, organizaba encuentros en hoteles o residencias privadas donde trabajadores sexuales masculinos eran instruidos para mantener relaciones con sus parejas. Estos eventos, frecuentemente impulsados por drogas y prolongados durante días, eran grabados por el propio productor musical.

“El tribunal debe centrarse en los efectos muy reales que la conducta del acusado tuvo en la vida de las verdaderas víctimas, sus víctimas“, escribieron los fiscales en su petición, rechazando los últimos intentos del artista de presentarse como un afectado por la situación. “Él no es la víctima“, enfatizaron.

El mismo jurado que lo declaró culpable de los cargos relacionados a la prostitución, lo absolvió de los cargos de conspiración de crimen organizado y tráfico sexual, los que podrían haber resultado en cadena perpetua.

Mientras la acusación pide una sentencia mínima de 11 años y tres meses, la defensa de Sean “Diddy” Combs ha solicitado que el castigo no supere los 14 meses de prisión. La audiencia de sentencia está programada para este viernes.