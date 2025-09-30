Países árabes dicen que plan de Trump “allana camino” para Estado palestino: Netanyahu rechaza haberlo aceptado

Entre los derechos que deben garantizarse, la CCG dice que está el “establecimiento de un Estado (palestino) independiente”.

Los seis países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) recibieron positivamente esta jornada el plan del presidente de Estados Unidos, Donald Turmp, para poner fin a la guerra en Gaza, sin embargo destacaron la necesidad de “tomar en serio” su puesta en práctica, ya que “allana el camino” para la creación de un Estado palestino.

Compuesto por Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Baréin y Omán, el CCG consideró que la propuesta del líder republicano “podría contribuir a allanar el camino hacia una vía real y justa que garantice los derechos inalienables del pueblo palestino“. Sobre lo último el CCG añadió que “en primer lugar hay el establecimiento de un Estado (palestino) independiente con las fronteras del 4 de junio de 1967, con Jerusalén Este como su capital“.

“El CCG considera que cualquier esfuerzo internacional encaminado a poner fin a la crisis y a la catástrofe humanitaria en la Franja de Gaza merece elogio, compromiso y participación”, indicó a través de un comunicado el secretario general de la alianza política y económica árabe del golfo Pérsico, Jassim al Budaiwi.

Al Budaiwi destacó, no obstante, que “el éxito de cualquier iniciativa depende de tomar en serio su implementación, de manera que garantice la protección de los civiles y cree las condiciones adecuadas para la estabilidad”.

Netanyahu niega haber aceptado un Estado palestino en plan de paz para Gaza

En ese contexto, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, negó haber aceptado la creación de un Estado palestino luego de reunirse con Trump en la Casa Blanca para discutir el plan de paz para Gaza.

“Rotundamente, no“, respondió el primer ministro en un video publicado en su cuenta de X al ser consultado sobre la posibilidad. Asimismo, Netanyahu afirmó que “ni siquiera está escrito en el acuerdo“.

La propuesta estadounidense, anunciada por Trump el lunes durante una comparecencia junto a Netanyahu en la Casa Blanca, prevé la instauración de un Gobierno de transición en Gaza sin la presencia de Hamás, además de la desmilitarización total de la Franja y una administración tutelada por Washington.